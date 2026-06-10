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Έριξε «βόμβα» για τον Ραζβάν Λουτσέσκου ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο! Ο Ιταλός δημοσιογράφος, με ποστάρισμα στο «Χ» αναφέρθηκε στον Ρουμάνο τεχνικό του ΠΑΟΚ, τονίζοντας ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Αλ Σαντ!

Στον πάγκο της ομάδας από το Κατάρ βρίσκεται ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, αλλά επρόκειτο να αποχωρήσει προκειμένου να αναλάβει την Εθνική Ιταλίας και έτσι ως πιθανός διάδοχος του Μαντσίνι εμφανίζεται ο Ρουμάνος.

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Θυμίζουμε ότι στον ΠΑΟΚ αναμένονται εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα και το συγκεκριμένο δημοσίευμα, εντείνει ακόμη περισσότερο της φήμες γύρω από το μέλλον του Λουτσέσκου.