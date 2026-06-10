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Έριξε «βόμβα» για τον Ραζβάν Λουτσέσκου ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο! Ο Ιταλός δημοσιογράφος, με ποστάρισμα στο «Χ» αναφέρθηκε στον Ρουμάνο τεχνικό του ΠΑΟΚ, τονίζοντας ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Αλ Σαντ!

Στον πάγκο της ομάδας από το Κατάρ βρίσκεται ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, αλλά επρόκειτο να αποχωρήσει προκειμένου να αναλάβει την Εθνική Ιταλίας και έτσι ως πιθανός διάδοχος του Μαντσίνι εμφανίζεται ο Ρουμάνος.

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Θυμίζουμε ότι στον ΠΑΟΚ αναμένονται εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα και το συγκεκριμένο δημοσίευμα, εντείνει ακόμη περισσότερο της φήμες γύρω από το μέλλον του Λουτσέσκου.

Razvan Lucescu in trattativa per diventare il nuovo allenatore dell’Al-Sadd al posto di Roberto Mancini @SkySport June 10, 2026