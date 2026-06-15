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Τίτλοι τέλους στη συνεργασία ΠΑΟΚ – Λουτσέσκου. Πέντε χρόνια μετά την επιστροφή του στην Τούμπα, ο Ρουμάνος τεχνικός αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον ασπρόμαυρο πάγκο, δώδεκα μήνες πριν την ολοκλήρωση του συμβολαίου του!

Όπως προκύπτει, ΠΑΟΚ και Ραζβάν Λουτσέσκου οδηγούνται σε συναινετικό διαζύγιο μετά την κουβέντα που είχε ο Ρουμάνος προπονητής με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη.

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Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι απομένουν ορισμένες διαδικαστικές λεπτομέρειες για να κλείσει οριστικά το κεφάλαιο “Λουτσέσκου” για τον ΠΑΟΚ, με την απαραίτητη ανακοίνωση. Ο 56χρονος τεχνικός αποχωρεί από τους Θεσσαλονικείς, μετά από μια επταετή πορεία γεμάτη επιτυχίες, τίτλους και ιστορικές στιγμές.

Ο Λουτσέσκου αφήνει πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη, έχοντας κατακτήσει με τον Δικέφαλο του Βορρά δύο πρωταθλήματα (2019, 2023) και δύο Κύπελλα Ελλάδας (2018, 2019), σε μία από τις πιο λαμπρές περιόδους της ιστορίας του.

Την ίδια στιγμή, στον ΠΑΟΚ κινούν ήδη τις διαδικασίες για την επόμενη ημέρα. Στους Θεσσαλονικείς, πάντως, υπάρχει μια σχετική ανησυχία για το χρόνο που έχει χαθεί, καθώς η έναρξη της προετοιμασίας πλησιάζει και αρκετές αποφάσεις σε μετεγγραφικό και αγωνιστικό επίπεδο παραμένουν ανοιχτές.