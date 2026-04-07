Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βουκουρεστίου να ενημερώνει την Κυριακή (5/4) ότι η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και ως αποτέλεσμα, εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη απασχολεί έντονα τον ποδοσφαιρικό κόσμο και τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ η σύζυγος του Ρουμάνου προπονητή του ΠΑΟΚ ξεσπά κατά των δημοσιογράφων για την έλλειψη διακριτικότητας.

Advertisement

Advertisement

Συγκεκριμένα, με ανάρτηση στα social media κάλεσε τους ρεπόρτερ να σεβαστούν τις δύσκολες στιγμές που περνά η οικογένειά της.

«Εκθέτω μόνο τα επαγγελματικά μου συναισθήματα δημοσίως, και ακόμα και τότε, πολύ σπάνια. Ποτέ δεν δημοσιοποίησα την παραμικρή λεπτομέρεια της οικογενειακής μου ζωής.

Κι όμως, στο αυτοκίνητο χθες το βράδυ, εγώ και η κόρη μου, καταλήξαμε να κρυβόμαστε κάτω από τα καθίσματα. Αυτό ήταν ταπεινωτικό. Αυτό ήταν επώδυνο. Η αίσθηση ήταν βαθιά επεμβατική, δύσκολο να περιγραφεί διαφορετικά.

Ένιωσα την ανάγκη να πάω στους δημοσιογράφους και να τους παρακαλέσω να σταματήσουν. Αλλά συνειδητοποίησα ότι οποιαδήποτε χειρονομία σαν αυτή θα γύριζε τις κάμερες και θα πρόσθεσε άλλη μια σειρά στο ίδιο σόου. Αυτό πόνεσε πολύ», είπε χαρακτηριστικά.