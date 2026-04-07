Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή στο Βουκουρέστι ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο θάνατός του σημειώθηκε το βράδυ της 7ης Απριλίου σε νοσοκομείο της ρουμανικής πρωτεύουσας, έπειτα από επιδείνωση της υγείας του που είχε ξεκινήσει λίγες ημέρες νωρίτερα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών μετά από καρδιακό επεισόδιο, ο οργανισμός του δεν κατάφερε να αντέξει.

Ο Λουτσέσκου υπήρξε μια προσωπικότητα που σημάδεψε τόσο το ρουμανικό όσο και το διεθνές ποδόσφαιρο, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα σε κάθε ομάδα που ανέλαβε. Ξεκίνησε την πορεία του ως ποδοσφαιριστής τη δεκαετία του ’60, αγωνιζόμενος κυρίως στη Ντιναμό Βουκουρεστίου, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Ρουμανίας με αξιοσημείωτη παρουσία.

Η μετάβασή του στους πάγκους τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο επιτυχημένους προπονητές της εποχής του. Δούλεψε σε κορυφαίους συλλόγους και εθνικές ομάδες σε Ευρώπη και Τουρκία, κατακτώντας τίτλους και διακρίσεις. Ιδιαίτερα ξεχωρίζει η περίοδός του στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, όπου δημιούργησε μια δυναστεία, οδηγώντας την ομάδα σε εγχώριες επιτυχίες αλλά και στην κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπαίου.

Συνολικά, η καριέρα του εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, με δεκάδες τίτλους και σημαντικές διακρίσεις. Το όνομά του συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους προπονητές όλων των εποχών, ενώ η επιρροή του στο ποδόσφαιρο παραμένει ισχυρή, τόσο μέσα από το έργο του όσο και μέσα από την παρουσία του γιου του, Ράζβαν Λουτσέσκου, στους πάγκους.