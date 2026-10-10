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Ένα σοβαρό λάθος του Μάνουελ Νόιερ μόλις πέντε δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της αναμέτρησης Άουγκσμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου έδωσε την ευκαιρία στους γηπεδούχους να προηγηθούν στο παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της Bundesliga.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ρόμπιν Φελχάουερ εκμεταλλεύτηκε την λάθος αντίδραση του τερματοφύλακα της Μπάγερν και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα σε κενή εστία, γράφοντας το 1-0 ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα.

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Η φάση ξεκίνησε αμέσως μετά την πρώτη πάσα του αγώνα, όταν η μπάλα κατέληξε στον Νόιερ. Ο 40χρονος τερματοφύλακας έκανε κακό κοντρόλ, δίνοντας τη δυνατότητα στον Φελχάουερ να κινηθεί προς την μπάλα. Στην προσπάθειά του να απομακρύνει τον κίνδυνο, ο γκολκίπερ της Μπάγερν έστειλε την μπάλα πάνω στον αντίπαλό του, ο οποίος δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και σκόραρε για το 1-0.