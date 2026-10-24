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Η κατάρρευση του Βενσάν Κομπανί στην προπόνηση της Μπάγερν Μονάχου την Παρασκευή (23/10/26) έφερε ανησυχία και πανικό στους Βαυαρούς, με τον Μαξ Έμπερλ (μέλος του διοικητικού συμβουλίου) να ενημερώνει για την κατάστασή του.

Ο Κομπανί μετά την κατάρρευσή του στο προπονητικό κέντρο της Μπάγερν Μονάχου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί τί προκάλεσε το επεισόδιο, που τρόμαξε άπαντες.

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Ο Μαξ Έμπερλ ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας για την υγεία του Βέλγου προπονητή τονίζοντας ότι το ευχάριστο είναι ότι η κατάστασή του είναι σταθερή και πως θα μείνει στο νοσοκομείο για μερικές μέρες για να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις.

Η Μπάγερν δεν θα έχει τον προπονητή της στο ματς με την Φράιμπουργκ, καθώς θα βρίσκεται στο νοσοκομείο μέχρι να αναρρώσει πλήρως, με την ομάδα να υπογραμμίζει ότι βρίσκεται στα καλύτερα δυνατά χέρια.

«Τα καλά νέα είναι ότι η κατάστασή του είναι σταθερή. Μίλησα μαζί του χθες το βράδυ, όπως και με τη σύζυγό του. Ήταν μια δύσκολη στιγμή για όλους μας. Κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο χθες και θα παραμείνει για μερικές ακόμη ημέρες στο νοσοκομείο, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις.

Αυτό μας υπενθυμίζει για ακόμη μία φορά ότι η υγεία είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή και όχι το ποδόσφαιρο. Όλοι μας τού στέλνουμε τις θερμότερες ευχές μας για ταχεία ανάρρωση. Στην Μπάγερν στεκόμαστε όλοι ενωμένοι. Το σημαντικότερο είναι να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη, να αναρρώσει και να μπορέσει να επανέλθει με ηρεμία.

Θα επιστρέψει μόνο όταν θα είναι απολύτως έτοιμος. Οι εξετάσεις έχουν ήδη δώσει ορισμένα αποτελέσματα, ωστόσο χρειάζονται και άλλα, προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια τι συμβαίνει και πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την ανάρρωσή του.

Βρίσκεται στα καλύτερα δυνατά χέρια. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να του προσφέρουμε συναισθηματική στήριξη, δύναμη και αγάπη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έμπερλ.