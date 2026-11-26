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Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται ο σταρ της Μπάγερν Μονάχου, Μάνουελ Νόιερ, μετά από δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου που κάνουν λόγο για τον χωρισμό του από τη σύζυγό του, Άνικα, λίγο μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους.

🚨 Manuel Neuer has returned to Munich following a holiday in Brazil with a 23-year-old woman described by Bayern Munich sources as his physiotherapist.



The pair have been close for several months, with their relationship said to extend beyond professional matters. They also… pic.twitter.com/utfkcXSjpG Advertisement Advertisement November 25, 2026

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο 40χρονος τερματοφύλακας φέρεται να ενημέρωσε τη σύζυγό του ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσουν τον γάμο τους, ενώ στη συνέχεια φέρεται να ανέπτυξε σχέση με μια 23χρονη φυσικοθεραπεύτρια, η οποία είναι 17 χρόνια νεότερή του.

Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι δυο τους ταξίδεψαν μαζί στη Σικελία στα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ αργότερα φέρονται να βρέθηκαν και στη Βραζιλία, όπου ο Νόιερ αναρρώνει από τραυματισμό.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και μια ανάρτηση που αποδίδεται στη σύζυγό του, Άνικα, η οποία φέρεται να αναδημοσίευσε το ακόλουθο μήνυμα:

«Η ΑΠΑΤΗ σε βάρος μιας εγκύου γυναίκας είναι ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο ΚΑΚΙΑΣ».

🔴 𝗠𝗔𝗡𝗨𝗘𝗟 𝗡𝗘𝗨𝗘𝗥 𝗔𝗨𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗔𝗡𝗡𝗢𝗡𝗖𝗘́ 𝗔̀ 𝗦𝗔 𝗙𝗘𝗠𝗠𝗘 𝗩𝗢𝗨𝗟𝗢𝗜𝗥 𝗠𝗘𝗧𝗧𝗥𝗘 𝗙𝗜𝗡 𝗔̀ 𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗔𝗚𝗘 𝗤𝗨𝗘𝗟𝗤𝗨𝗘𝗦 𝗝𝗢𝗨𝗥𝗦 𝗔𝗣𝗥𝗘𝗦 𝗟𝗔 𝗡𝗔𝗜𝗦𝗦𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗘𝗡𝗙𝗔𝗡𝗧 ! 😳



Cette rupture serait liée à son récent voyage… pic.twitter.com/ELq6rdkNgG — Vibes Foot (@VibesFoot) November 26, 2026

Η συγκεκριμένη ανάρτηση πυροδότησε νέα σχόλια γύρω από την προσωπική ζωή του Γερμανού τερματοφύλακα, χωρίς ωστόσο να αποτελεί από μόνη της επιβεβαίωση των ισχυρισμών περί απιστίας.

Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες για τη φερόμενη νέα σχέση βασίζονται σε δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου και δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τον ίδιο τον Νόιερ.