Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται ο σταρ της Μπάγερν Μονάχου, Μάνουελ Νόιερ, μετά από δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου που κάνουν λόγο για τον χωρισμό του από τη σύζυγό του, Άνικα, λίγο μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο 40χρονος τερματοφύλακας φέρεται να ενημέρωσε τη σύζυγό του ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσουν τον γάμο τους, ενώ στη συνέχεια φέρεται να ανέπτυξε σχέση με μια 23χρονη φυσικοθεραπεύτρια, η οποία είναι 17 χρόνια νεότερή του.
Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι δυο τους ταξίδεψαν μαζί στη Σικελία στα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ αργότερα φέρονται να βρέθηκαν και στη Βραζιλία, όπου ο Νόιερ αναρρώνει από τραυματισμό.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και μια ανάρτηση που αποδίδεται στη σύζυγό του, Άνικα, η οποία φέρεται να αναδημοσίευσε το ακόλουθο μήνυμα:
«Η ΑΠΑΤΗ σε βάρος μιας εγκύου γυναίκας είναι ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο ΚΑΚΙΑΣ».
Η συγκεκριμένη ανάρτηση πυροδότησε νέα σχόλια γύρω από την προσωπική ζωή του Γερμανού τερματοφύλακα, χωρίς ωστόσο να αποτελεί από μόνη της επιβεβαίωση των ισχυρισμών περί απιστίας.
Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες για τη φερόμενη νέα σχέση βασίζονται σε δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου και δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τον ίδιο τον Νόιερ.