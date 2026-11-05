Ο Χάρι Κέιν με τη Χρυσή Μπάλα πριν τον αγώνα με την Ντόρτμουντ/REUTERS/Angelika Warmuth

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Ο Χάρι Κέιν θα συνεχίσει να σκοράρει με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου μέχρι το 2029, καθώς ανακοινώθηκε η επέκταση της συνεργασίας του με τους Βαυαρούς.

🗣️ 𝗛𝗮𝗿𝗿𝘆 𝗞𝗮𝗻𝗲 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁 𝗲𝘅𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻 💬



“I feel right at home at FC Bayern. I love the club, the fans and the city of Munich. We have a fantastic team and, in Vincent Kompany, a fantastic manager. It makes me very proud to be part of this club.… pic.twitter.com/xja4TGmTuZ Advertisement Advertisement November 5, 2026

Η Μπάγερν Μονάχου λίγες μέρες μετά την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας από τον Χάρι Κέιν δεν θέλησε να ρισκάρει να τον χάσει και του έκανε πρόταση ανανέωσης και αυτός είπε το ναι για να συνεχίσει για τα επόμενα τρία χρόνια να φορά την κόκκινη φανέλα και να συνεχίζει να γράφει ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με στόχο φυσικά την κατάκτηση του Champions League.

𝙇𝙚𝙜𝙚𝙣𝙙𝙨 𝙙𝙤𝙣’𝙩 𝙨𝙩𝙤𝙥 – 𝙩𝙝𝙚𝙮 𝙖𝙞𝙢 𝙛𝙤𝙧 𝙢𝙤𝙧𝙚!



𝙃𝙖𝙧𝙧𝙮 𝙆𝙖𝙣𝙚 𝙖𝙩 𝙁𝘾 𝘽𝙖𝙮𝙚𝙧𝙣 – 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙮 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣𝙪𝙚𝙨. 🌟 pic.twitter.com/HQzSR6vvBb November 5, 2026

«Αισθάνομαι πραγματικά σαν στο σπίτι μου στην Μπάγερν Μονάχου. Αγαπώ τον σύλλογο, τους φιλάθλους και την πόλη του Μονάχου.

The Ballon d’Or winner is staying in Munich! ❤️



𝑯𝒂𝒓𝒓𝒚 𝑲𝒂𝒏𝒆 extends with FC Bayern until 2029🌪️📝 pic.twitter.com/TlGPwPYHoR — FC Bayern (@FCBayernEN) November 5, 2026

Χάρι Κέιν: Εξαιρετικός προπονητής ο Βενσάν Κομπανί

Έχουμε μια φανταστική ομάδα και έναν εξαιρετικό προπονητή στο πρόσωπο του Βενσάν Κομπανί. Είμαι πολύ περήφανος που αποτελώ μέρος αυτού του συλλόγου», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Άγγλος στράικερ.

Ο Κέιν αγωνίζεται στην Μπάγερν από το 2023 και σε 161 ματς έχει σκοράρει 156 φορές και έχει κατακτήσει δύο φορές την Bundesliga, ένα Κύπελλο και δύο Super Cup.

Looking forward to an exciting future with @fcbayern! Here’s to many more wins, trophies and great memories 🙌❤️ pic.twitter.com/ef8zom8l73 — Harry Kane (@HKane) November 5, 2026