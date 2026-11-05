Ο Χάρι Κέιν θα συνεχίσει να σκοράρει με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου μέχρι το 2029, καθώς ανακοινώθηκε η επέκταση της συνεργασίας του με τους Βαυαρούς.
Η Μπάγερν Μονάχου λίγες μέρες μετά την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας από τον Χάρι Κέιν δεν θέλησε να ρισκάρει να τον χάσει και του έκανε πρόταση ανανέωσης και αυτός είπε το ναι για να συνεχίσει για τα επόμενα τρία χρόνια να φορά την κόκκινη φανέλα και να συνεχίζει να γράφει ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με στόχο φυσικά την κατάκτηση του Champions League.
«Αισθάνομαι πραγματικά σαν στο σπίτι μου στην Μπάγερν Μονάχου. Αγαπώ τον σύλλογο, τους φιλάθλους και την πόλη του Μονάχου.
Χάρι Κέιν: Εξαιρετικός προπονητής ο Βενσάν Κομπανί
Έχουμε μια φανταστική ομάδα και έναν εξαιρετικό προπονητή στο πρόσωπο του Βενσάν Κομπανί. Είμαι πολύ περήφανος που αποτελώ μέρος αυτού του συλλόγου», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Άγγλος στράικερ.
Ο Κέιν αγωνίζεται στην Μπάγερν από το 2023 και σε 161 ματς έχει σκοράρει 156 φορές και έχει κατακτήσει δύο φορές την Bundesliga, ένα Κύπελλο και δύο Super Cup.