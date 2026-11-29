Τίτλους τέλους στην τεράστια ποδοσφαιρική του καριέρα αναμένεται να ρίξει ο Μάνουελ Νόιερ το προσεχές καλοκαίρι, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος.
Ο 40χρονος Γερμανός τερματοφύλακας παραδέχθηκε πως εκτιμά ότι η παρουσία του στην Μπάγερν θα ολοκληρωθεί στο τέλος της φετινής σεζόν, τονίζοντας παράλληλα πως θέλει να απολαύσει όσο περισσότερο μπορεί το διάστημα που του απομένει.
Μάλιστα, αποκάλυψε πως το περασμένο καλοκαίρι είχε φτάσει πολύ κοντά στην απόφαση να αποσυρθεί, καθώς ήταν κατά 85% έτοιμος να βάλει τέλος στην καριέρα του. Ωστόσο, το εξαιρετικό κλίμα που επικρατεί στους Βαυαρούς τον έκανε να συνεχίσει για ακόμη μία χρονιά.