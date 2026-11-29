Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τίτλους τέλους στην τεράστια ποδοσφαιρική του καριέρα αναμένεται να ρίξει ο Μάνουελ Νόιερ το προσεχές καλοκαίρι, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος.

Ο 40χρονος Γερμανός τερματοφύλακας παραδέχθηκε πως εκτιμά ότι η παρουσία του στην Μπάγερν θα ολοκληρωθεί στο τέλος της φετινής σεζόν, τονίζοντας παράλληλα πως θέλει να απολαύσει όσο περισσότερο μπορεί το διάστημα που του απομένει.

Advertisement

Advertisement

Μάλιστα, αποκάλυψε πως το περασμένο καλοκαίρι είχε φτάσει πολύ κοντά στην απόφαση να αποσυρθεί, καθώς ήταν κατά 85% έτοιμος να βάλει τέλος στην καριέρα του. Ωστόσο, το εξαιρετικό κλίμα που επικρατεί στους Βαυαρούς τον έκανε να συνεχίσει για ακόμη μία χρονιά.

🚨 Manuel Neuer confirms he’s expected to RETIRE at the end of the current season. 👋🏼



“I assume that my time here will come to an end this summer. For now, I’m just trying to enjoy the time I have left”.



“I was already 85% ready to retire last summer, then there is a great… pic.twitter.com/Dde3Gvnk5L November 29, 2026