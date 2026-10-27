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Τι μπορεί να συνδέει έναν σπουδαίο ηθοποιό με έναν κορυφαίο ποδοσφαιριστή; Ο ένας συγκίνησε και έκανε τους ανθρώπους να γελούν από τη σκηνή και τη μεγάλη οθόνη. Ο άλλος έκανε εκατομμύρια Έλληνες να πανηγυρίζουν. Γεννήθηκαν την ίδια ημερομηνία, στις 27 Οκτωβρίου, με διαφορά 37 ετών. Και οι δύο έγιναν πρόσωπα αναφοράς στον δικό τους χώρο.

Γιώργος Κωνσταντίνου: Ο άνθρωπος που έκανε τον Αντωνάκη αθάνατο

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Ο Γιώργος Κωνσταντίνου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1934 και μεγάλωσε στην πλατεία Βάθης. Οι γονείς του, Μιχάλης Κωνσταντίνου και Νίτσα Φιλοσόφου, ήταν άνθρωποι της οπερέτας. Αρχικά σκεφτόταν να γίνει ηλεκτρολόγος. Η υποκριτική όμως τον κέρδισε. Παρότι δεν έγινε δεκτός στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, βρήκε τον δρόμο του στο Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν.

Η πρώτη κινηματογραφική του εμφάνιση έγινε το 1961 στην ταινία «Η Λίζα και η άλλη». Ακολούθησαν οι «Χτυποκάρδια στο θρανίο», «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης», «Καλώς ήρθε το δολάριο», «Ξύπνα Βασίλη» και πολλές ακόμη επιτυχίες. Το 1965, στην ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», δίπλα στη Μάρω Κοντού, δημιούργησε τον αξέχαστο Αντωνάκη Κοκοβίκο. Αξέχαστη έμεινε και η σκηνή του με το προφιτερόλ στα «Χτυποκάρδια στο θρανίο».

Μια ολόκληρη ζωή στο θέατρο

Ο Κωνσταντίνου δεν περιορίστηκε στην κωμωδία. Ερμήνευσε κλασικούς και σύγχρονους θεατρικούς ρόλους, από τον Αριστοφάνη και τον Μολιέρο μέχρι τον Μπρεχτ. Ασχολήθηκε επίσης με τη σκηνοθεσία, τη συγγραφή και το σενάριο. Στις 27 Οκτωβρίου 2026 συμπληρώνει 92 χρόνια ζωής, έχοντας κατακτήσει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της ελληνικής υποκριτικής.

Θοδωρής Ζαγοράκης: Από την Καβάλα στην κορυφή της Ευρώπης

Ο Θοδωρής Ζαγοράκης γεννήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 1971 στη Λυδία Καβάλας. Ξεκίνησε από την Καβάλα και το 1992 μεταγράφηκε στον ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Λέστερ της Αγγλίας, στην ΑΕΚ και στην Μπολόνια της Ιταλίας. Επέστρεψε στον ΠΑΟΚ, όπου ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα το 2007. Ξεχώριζε στη μεσαία γραμμή για την αντοχή, την αγωνιστικότητα και την ηγετική του φυσιογνωμία. Με την Εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε 120 συμμετοχές.

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Η 4η Ιουλίου 2004 που δεν θα ξεχάσει ποτέ η Ελλάδα

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, η Εθνική Ελλάδας του Ότο Ρεχάγκελ πραγματοποίησε ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά θαύματα. Στις 4 Ιουλίου 2004 νίκησε στον τελικό την Πορτογαλία με 1-0, χάρη στο γκολ του Άγγελου Χαριστέα. Ο Ζαγοράκης, ως αρχηγός, σήκωσε το τρόπαιο στον ουρανό της Λισαβόνας και αναδείχθηκε πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης.

Από τα γήπεδα στη διοίκηση και στην πολιτική

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Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, ανέλαβε την προεδρία του ΠΑΟΚ. Ακολούθησε η πολιτική του δραστηριότητα ως ευρωβουλευτή, ενώ το 2021 εξελέγη πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, θέση από την οποία αποχώρησε την ίδια χρονιά. Στις 27 Οκτωβρίου 2026 συμπληρώνει 55 χρόνια ζωής.

Δύο διαφορετικές μορφές της ίδιας αγάπης

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου πρόσφερε γέλιο, συγκίνηση και αξέχαστες κινηματογραφικές στιγμές. Ο Θοδωρής Ζαγοράκης πρόσφερε την υπερηφάνεια μιας ιστορικής αθλητικής κατάκτησης. Ο ένας έγραψε ιστορία με τους ρόλους του. Ο άλλος με τη φανέλα της Εθνικής. Και οι δύο έγιναν μέρος της συλλογικής μνήμης των Ελλήνων.

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