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Ο ιατροδικαστής απέδωσε τον θάνατο του ηθοποιού σε υπερτασική καρδιαγγειακή νόσο.

Ο Μπάουζα έγινε ευρύτερα γνωστός ως η σύγχρονη φωνή εμβληματικών χαρακτήρων των Looney Tunes, όπως ο Μπαγκς Μπάνι.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο ηθοποιός συμμετείχε σε εκατοντάδες παραγωγές κινουμένων σχεδίων και ταινιών.

Η οικογένεια του εκλιπόντος γνωστοποίησε το δυσάρεστο γεγονός μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 46 ετών ο Έρικ Μπάουζα, ο βραβευμένος με τρία Emmy ηθοποιός που είχε γίνει γνωστός ως η σύγχρονη φωνή του Μπαγκς Μπάνι και του Ντάφι Ντακ, δύο από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες των Looney Tunes.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου γνωστοποίησε η οικογένειά του, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο ηθοποιός πέθανε στο σπίτι του, με τον ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες να ανακοινώνει ότι ο θάνατός του οφείλεται σε υπερτασική καρδιαγγειακή νόσο.

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«Ο Έρικ Μπάουζα, βραβευμένος με Emmy ηθοποιός φωνής και η σύγχρονη φωνή εμβληματικών χαρακτήρων των Looney Tunes, όπως ο Μπαγκς Μπάνι και ο Ντάφι Ντακ, καθώς και δεκάδων άλλων αγαπημένων ηρώων κινουμένων σχεδίων, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα», ανέφερε η οικογένειά του.

Στη διάρκεια της καριέρας του, ο Μπάουζα αναδείχθηκε σε έναν από τους πιο γνωστούς ηθοποιούς μεταγλώττισης στη βιομηχανία του θεάματος. Χάρισε τη φωνή του σε εμβληματικούς χαρακτήρες —από τον Μπαγκς Μπάνι και τον Ντάφι Ντακ, μέχρι τον Τουίτι, τον Έλμερ Φαντ, τον Φόγκχορν Λέγκχορν, τον Πόρκι Πιγκ, τον Ρόντ Ράνερ και τον Τσάρλι τον Σκύλο—, μεταξύ άλλων και στη φετινή ταινία των Looney Tunes «Coyote vs. Acme». Παράλληλα, συμμετείχε σε παραγωγές όπως το «Space Jam: A New Legacy», το «Looney Tunes Cartoons» και πολλές ακόμη.

Ο Μπάουζα είχε πάνω από 400 ρόλους στο ενεργητικό του, κάνοντας την αρχή το 2001 με τη σειρά «The Ripping Friends». Στη συνέχεια δάνεισε τη φωνή του σε αγαπημένες σειρές και ταινίες, όπως τα «Avatar: The Last Airbender», «Chowder», «Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel», «Scooby-Doo! Mystery Incorporated», «Fanboy & Chum Chum» και «Ben 10 Omniverse». Μόνο μέσα στο 2026, είχε ήδη προλάβει να δουλέψει σε πρότζεκτ όπως τα «Chibiverse», «Minions & Monsters», «Forgotten Island», «Rick and Morty», «Superkitties» και «Avatar: Seven Havens».

Eric Bauza, the Emmy Award-winning voice actor behind Looney Tunes characters like Bugs Bunny and Daffy Duck, died Sunday at his home as a result of hypertensive cardiovascular disease, according to Los Angeles County Medical Examiner records. He was 46. https://t.co/Cm54o0h4kk https://t.co/1OVBAiKEpU — Variety (@Variety) October 26, 2026

Η Τσάνινγκ Ντάνγκεϊ, πρόεδρος του Warner Bros. Television Group και των US Networks, δήλωσε: «Ο Έρικ Μπάουζα ήταν ένα σπάνιο ταλέντο που χάρισε χαρά και γέλιο σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Στα 15 χρόνια της πορείας του στη Warner Bros. Animation, υπήρξε η φωνή του Μπαγκς Μπάνι, του Ντάφι Ντακ και αμέτρητων άλλων χαρακτήρων.

Βάδισε στα χνάρια ιερών τεράτων, όπως ο Μελ Μπλανκ. Ο ίδιος έλεγε συχνά πως το να συνεχίζει τη βαριά κληρονομιά των Looney Tunes ήταν από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής του. Πέρα από το απαράμιλλο ταλέντο του, ο Έρικ ήταν ένα αγαπημένο μέλος της οικογένειάς μας. Η σκέψη μας βρίσκεται στους δικούς του ανθρώπους».

Πηγή: Variety