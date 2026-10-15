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Η απόφαση της 55χρονης ηθοποιού επηρεάστηκε από τον πρώην σύζυγό της, ο οποίος ανέφερε την επέμβαση κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης τους.

Η Ρίτσαρντς επέλεξε να δημοσιοποιήσει την ιστορία της για να διατηρήσει τον έλεγχο των πληροφοριών και να μοιραστεί την προσωπική της εμπειρία.

Η ίδια δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα της χειρουργικής επέμβασης, την οποία παρομοίασε με την ολοκληρωμένη ανακαίνιση ενός σπιτιού.

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Τους λόγους που την οδήγησαν να μιλήσει ανοιχτά για το λίφτινγκ στο οποίο υποβλήθηκε αποκάλυψε η Ντενίζ Ρίτσαρντς. Η 55χρονη ηθοποιός είχε γνωστοποιήσει την περασμένη χρονιά ότι έκανε την αισθητική επέμβαση, η οποία κόστισε 200.000 δολάρια, περίπου την περίοδο που έληξε ο γάμος της με τον δεύτερο σύζυγό της, Άαρον Φάιπερς.

Μιλώντας στην εκπομπή «The Jenny McCarthy Wahlberg Show», η ηθοποιός εξήγησε ότι η απόφασή της να δημοσιοποιήσει την επέμβαση συνδέθηκε με τη δικαστική διαμάχη για το διαζύγιό τους. Όπως ανέφερε, ο πρώην σύζυγός της είχε κάνει αναφορά στο λίφτινγκ κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, γεγονός που την έκανε να αποφασίσει ότι έπρεπε να μιλήσει η ίδια για αυτό. «Σκέφτηκα, ξέρεις κάτι; Πρέπει απλώς να είμαι ειλικρινής», είπε στην Τζένι ΜακΚάρθι.

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Denise Richards, 55, says she only admitted to $200,000 facelift after ex Aaron Phypers brought it up in court https://t.co/CCw4zZ7oNi — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 14, 2026

Η Ρίτσαρντς δεν ήθελε να αφήσει στον Φάιπερς την πρωτοβουλία να αποκαλύψει λεπτομέρειες για την επέμβασή της. Έτσι, απευθύνθηκε στην υπεύθυνη δημοσίων σχέσεών της, με στόχο να παρουσιάσει η ίδια την προσωπική της ιστορία. «Η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεών μου κανόνισε να δημοσιευτεί ένα πολύ ωραίο άρθρο για μένα στο Allure», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός δήλωσε, επίσης, ικανοποιημένη που επέλεξε να μιλήσει δημόσια για την εμπειρία της, καθώς ήθελε να μοιραστεί πληροφορίες σχετικά με τις θεραπείες ομορφιάς και τις επιλογές που κάνει. «Χαίρομαι πάρα πολύ που μίλησα ανοιχτά γι’ αυτό. Δεν ήξερα πώς θα αντιδρούσε ο κόσμος, αλλά κι εγώ θέλω να ξέρω τι κάνει ο καθένας, ποια πεπτίδια χρησιμοποιεί, ποιες θεραπείες δοκιμάζει και όλα τα σχετικά. Και επειδή πιστεύω ότι ο χειρουργός μου έκανε εξαιρετική δουλειά, ήθελα να μοιραστώ αυτές τις πληροφορίες», πρόσθεσε.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο podcast «Dumb Blonde», η Ρίτσαρντς είχε αποκαλύψει ότι αρχικά σκεφτόταν να προχωρήσει σε μια πιο περιορισμένη επέμβαση. «Αρχικά σκεφτόμουν να κάνω επέμβαση μόνο στον λαιμό μου», είχε πει. Στη συνέχεια, ωστόσο, μια φίλη της, η οποία είναι ιδιαίτερα γνωστή αλλά δεν έχει αναφερθεί δημόσια στις δικές της αισθητικές επεμβάσεις, την παρότρυνε να προχωρήσει σε πιο ολοκληρωμένη αλλαγή. «Πρέπει να τα κάνεις όλα».

Μέχρι τότε, η ηθοποιός είχε επιλέξει θεραπείες Botox και ενέσιμα fillers, πριν αποφασίσει να υποβληθεί σε μια πιο εκτεταμένη επέμβαση στο πρόσωπο. Για να περιγράψει την απόφασή της, χρησιμοποίησε ως παράδειγμα την ανακαίνιση ενός σπιτιού. «Η μόνη παρομοίωση που μπορώ να κάνω είναι ότι ανακαινίζεις ένα σπίτι και φτιάχνεις μόνο ένα δωμάτιο. Το δωμάτιο μπορεί να δείχνει υπέροχο, αλλά δεν ταιριάζει με το υπόλοιπο σπίτι», είχε σημειώσει.

Η Ρίτσαρντς είχε εκφράσει, παράλληλα, την ικανοποίησή της για το αποτέλεσμα της επέμβασης που πραγματοποίησε ο δρ Ταλέι, περιγράφοντας αναλυτικά τις παρεμβάσεις που έγιναν. «Έκανε τον λαιμό, το κάτω μέρος του προσώπου, το πάνω μέρος και την ανόρθωση των φρυδιών. Το μόνο σημείο στο οποίο δεν επενέβη ήταν τα κάτω βλέφαρά μου. Έκανε, όμως, τα πάνω βλέφαρα. Ήταν το καλύτερο πράγμα που έκανα για τον εαυτό μου».