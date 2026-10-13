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Σύμφωνα με εκπρόσωπό του, ο θάνατος του ηθοποιού αποδίδεται σε αυτοκτονία, γεγονός που προκάλεσε βαθιά θλίψη στον συνάδελφό του, Μπράιαν Κράνστον.

Ο Κράνστον αποχαιρέτησε δημόσια τον Mitte, εξυμνώντας την αποφασιστικότητά του και την ενεργή δράση του για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Ο εκλιπών είχε διακριθεί για την επαγγελματική του εξέλιξη, ενώ ο Κράνστον απηύθυνε έκκληση σε όσους αντιμετωπίζουν ανάλογες δυσκολίες να αναζητήσουν άμεσα βοήθεια.

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Με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε ο Μπράιαν Κράνστον τον RJ Mitte, με τον οποίο συνεργάστηκε στην επιτυχημένη σειρά «Breaking Bad», όπου υποδύονταν τον πατέρα και τον γιο. Ο ηθοποιός μοιράστηκε κοινές τους αναμνήσεις, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια του συναδέλφου του, τον οποίο γνώρισε όταν ήταν μόλις 14 ετών.

Ο Mitte πέθανε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, σε ηλικία 34 ετών. Σύμφωνα με εκπρόσωπό του που μίλησε στο People, ο θάνατός του αποδίδεται σε αυτοκτονία.

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Ο Κράνστον δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία τους από την περίοδο της συνεργασίας τους και περιέγραψε τη συναισθηματική φόρτιση που του προκάλεσε η είδηση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πορεία του νεαρού ηθοποιού, ο οποίος γεννήθηκε με εγκεφαλική παράλυση και ενσάρκωσε τον Γουόλτερ «Φλιν» Γουάιτ Τζούνιορ σε όλες τις πέντε σεζόν της σειράς του AMC.

«Ο RJ Mitte, ο γλυκός μου γιος στο “Breaking Bad”, έφυγε από τη ζωή. Τον γνώρισα όταν ήταν μόλις 14 ετών και επιλέχθηκε για τον ρόλο του Γουόλτερ Γουάιτ Τζούνιορ, τον οποίο ερμήνευσε με τόση χαρά και ενθουσιασμό» έγραψε αρχικά ο Κράνστον. «Γεννήθηκε με εγκεφαλική παράλυση, αλλά ποτέ μα ποτέ δεν επέτρεψε αυτή η δυσκολία να γίνει δικαιολογία για οτιδήποτε. Αντιμετώπισε το απαιτητικό πρόγραμμα των γυρισμάτων με μεγάλη αποφασιστικότητα» συνέχισε.

Οι αναμνήσεις από τα γυρίσματα του «Breaking Bad»

Ο ηθοποιός θυμήθηκε επίσης την περίοδο κατά την οποία ο Mitte μεγάλωνε και εξελισσόταν επαγγελματικά, έχοντας δίπλα του τον ίδιο και την Άννα Γκαν, που υποδυόταν τη μητέρα του στη σειρά. Όπως ανέφερε, ο Mitte άκουγε τις συμβουλές των τηλεοπτικών γονιών του, αν και, όπως συμβαίνει συχνά στην εφηβεία, ορισμένες φορές προτιμούσε να ακολουθεί τον δικό του δρόμο και να μαθαίνει από τα λάθη του.

Ο Κράνστον αναφέρθηκε και στην πρόοδο που έκανε ως ηθοποιός από τα πρώτα κιόλας βήματα της σειράς. «Ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές μιας επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς, αλλά παρέμενε ένα παιδί. Όταν ξεκινήσαμε τα γυρίσματα του πιλοτικού επεισοδίου, τον Φεβρουάριο του 2007, ήταν ακόμη αρκετά άπειρος. Σιγά σιγά, όμως, τον είδαμε να εξελίσσεται σε έναν πραγματικά πολύ καλό ηθοποιό» πρόσθεσε.

Η δράση του για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία

Ιδιαίτερη θέση στην ανάρτηση είχε και η κοινωνική δράση του Mitte. Ο ηθοποιός είχε υποστηρίξει ενεργά την ισότιμη εκπροσώπηση των καλλιτεχνών με αναπηρία και είχε αναλάβει ηγετικό ρόλο σε φιλανθρωπικό οργανισμό που στόχευε στην υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία.

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Αναφερόμενος στις δυνατότητες και στα σχέδια που είχε ακόμη μπροστά του, ο Κράνστον εξέφρασε τη λύπη του για όσα δεν θα προλάβει να πραγματοποιήσει. Στη συνέχεια, μίλησε ανοιχτά για το γεγονός ότι ο θάνατος του πρώην συμπρωταγωνιστή του αποδόθηκε σε αυτοκτονία, γράφοντας: «Είναι ιδιαίτερα οδυνηρό να ακούω ότι έβαλε τέλος στη ζωή του. Γιατί;».

Τα τελευταία μηνύματα και η έκκληση για βοήθεια

Ο Κράνστον αποκάλυψε ότι είχε επικοινωνήσει με τον Mitte λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του και ότι οι δυο τους προσπαθούσαν να κανονίσουν να συναντηθούν για φαγητό.

«Δεν ξέρω αν αυτό το γεύμα θα είχε αλλάξει το μέλλον του. Ξέρω, όμως, ότι τον αγαπούσα και ότι απολάμβανα πραγματικά να περνάω χρόνο μαζί του όλα αυτά τα χρόνια, τόσο κατά τη διάρκεια της σειράς όσο και μετά, όταν η δημοσιότητα γύρω από το “Breaking Bad” άρχισε να υποχωρεί» έγραψε.

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Κλείνοντας το μήνυμά του, ο ηθοποιός απευθύνθηκε στον τηλεοπτικό γιο του με μια σύντομη φράση που αποτυπώνει τη θλίψη του: «Θα μου λείψεις, γιε μου».

Παράλληλα, κάλεσε όσους αντιμετωπίζουν σκέψεις αυτοκτονίας να αναζητήσουν βοήθεια, παραπέμποντας στην αμερικανική γραμμή υποστήριξης 988 Suicide & Crisis Lifeline και στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας.

Η πορεία του RJ Mitte στην τηλεόραση

Ο RJ Mitte έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του στο «Breaking Bad», όπου υποδύθηκε τον γιο του Γουόλτερ Γουάιτ. Το 2013 τιμήθηκε με το βραβείο Harold Russell της SAG-AFTRA για τη δουλειά του στη σειρά.

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Στη συνέχεια, συμμετείχε σε διάφορες τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων η σειρά του ABC Family «Switched at Birth» και η σειρά υπερηρώων «The Guardians of Justice». Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του είχε επίσης εμφανιστεί σε επεισόδια των «Hannah Montana» και «Everybody Hates Chris».