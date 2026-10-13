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Ο RJ Mitte, ηθοποιός γνωστός από το «Breaking Bad», όπου έπαιζε τον Γουόλτερ Γουάιτ Τζούνιορ (ή Φλιν), γιο του κύριου πρωταγωνιστή της σειράς, Γουόλτερ Γουάιτ (τον οποίο ενσάρκωνε ο Μπράιαν Κράνστον), πέθανε σε ηλικία 34 ετών.

Όπως μετέδωσαν το TMZ, και το Deadline, εκπρόσωποί του επιβεβαίωσαν ότι ο RJ Mitte πέθανε στο Τέξας. Το TMZ κάνει λόγο για αυτοχειρία.

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Ο RJ Mitte έπασχε από εγκεφαλική παράλυση και, μεταξύ άλλων, ήταν ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Ο χαρακτήρας του στο «Breaking Bad» είχε την ίδια πάθηση, και, μέσω της βραβευμένης σειράς, συνέβαλε στην ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σχετικά με την εγκεφαλική παράλυση και το πώς επηρεάζει τη ζωή των ασθενών.

Μετά το «Breaking Bad» ακολούθησαν και άλλοι ρόλοι σε τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, όπως το «Triumph» το 2021, όπου ο χαρακτήρας του προσπαθούσε να γίνει παλαιστής παρά την εγκεφαλική παράλυση. Άλλοι ρόλοι ήταν στο «Love Me Dead» του 2024 και το «Westhampton» του 2025.

Είχε γεννηθεί στις 21 Αυγούστου 1992 στο Τζάκσον του Μισσισσιπή. Ήταν γνωστός και για τις φιλανθρωπικές του δραστηριότητες και είχε ιδρύσει ένα ίδρυμα που υποστήριζε τις φιλανθρωπικές προσπάθειες και τις κοινωνικές πρωτοβουλίες.