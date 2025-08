Ένας 77χρονος πρώην περιπτεράς από το Σάλφορντ, ο Μάικλ Ουίλιαμσον, αποδείχθηκε ο εγκέφαλος ενός από τα μεγαλύτερα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών στο Ηνωμένο Βασίλειο, με δραστηριότητα που θυμίζει έντονα την τηλεοπτική σειρά «Breaking Bad».

Παρά την ηλικία του και την τελικού σταδίου ασθένειά του, ο Ουίλιαμσον κατάφερε να ηγείται για πάνω από δέκα χρόνια μιας εγκληματικής οργάνωσης που διακίνησε περισσότερα από 500 κιλά κοκαΐνης, συνολικής αξίας 52 εκατομμυρίων λιρών.

Η αστυνομία τον συνέλαβε το 2019, έπειτα από εφόδους στο σπίτι του και στο περίπτερό του στο Πόιντον, στο Τσέσαϊρ. Εκεί εντοπίστηκαν κοκαΐνη αξίας 137.000 λιρών, μετρητά 33.000 λιρών και αναλυτικά αρχεία πελατών και χρεών.

Παρά το γεγονός ότι δεν είχε ποινικό μητρώο ούτε οικογενειακές δεσμεύσεις, ο Ουίλιαμσον κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία διακίνησης ναρκωτικών στο Κακουργιοδικείο του Μπόλτον. Ωστόσο, λόγω της προχωρημένης ασθένειάς του, δεν φυλακίστηκε ποτέ. Απεβίωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, λίγο πριν την επιβολή της ποινής του.

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of drug trafficking.



Michael Williamson, 77, a terminally-ill newsagent, has been unmasked as a £52 million drugs kingpin, likened to the TV drama Breaking Bad. He was found to be behind a massive cocaine operation, leading a… pic.twitter.com/YJ1czXnGI8