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Ο ίδιος αποκάλυψε ότι σε μια περίπτωση μετέβη στο σχολείο έχοντας μαζί του μόνο τις σχολικές τσάντες των παιδιών του.

Παράλληλα, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην εμπειρία του από την παρουσίαση της εκπομπής Money Drop στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha.

Τέλος, ο Φάνης Μουρατίδης δήλωσε ότι προσπαθεί να εκτονώνει τη γκρίνια του εκτός σπιτιού για να διατηρεί την ηρεμία στη σχέση με τη σύζυγό του.

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Ένα απίστευτο περιστατικό από την καθημερινότητά του αποκάλυψε με χιούμορ ο Φάνης Μουρατίδης, περιγράφοντας τη στιγμή που πήγε να αφήσει τους δύο γιους του στο σχολείο, αλλά έφτασε εκεί… μόνο με τις σχολικές τους τσάντες.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την αφηρημάδα του στην κάμερα του «Happy Day», χαρίζοντας μια από τις πιο χαρακτηριστικές και αστείες ιστορίες της οικογενειακής του ζωής.

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Φάνης Μουρατίδης για το «Money Drop»: «Ήθελα πολύ να δοκιμάσω τον εαυτό μου στην παρουσίαση»

Αρχικά, ο ηθοποιός μίλησε για την εμπειρία του στην παρουσίαση του «Money Drop» στον Alpha, εξηγώντας πως ήταν κάτι που ήθελε να δοκιμάσει και πως τελικά το απόλαυσε ιδιαίτερα.

«Για εμένα το ότι μου δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσω εκπομπή ήταν πολυτέλεια, ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω τον εαυτό μου στην παρουσίαση. Δεν μπορώ να πω αν μου άρεσε εμένα ο εαυτός μου, γιατί θα ήμουν μια μεγάλη ψωνάρα. Όχι ότι δεν είμαι, έτσι; Αλλά πέρασα πάρα πολύ ωραία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έχω ξεχάσει τα παιδιά μου και πήγα στο σχολείο χωρίς τα παιδιά μου»

Ο Φάνης Μουρατίδης μίλησε με χιούμορ για την αφηρημάδα του, την οποία χαρακτήρισε ως ένα από τα μεγαλύτερα ελαττώματά του, αποκαλύπτοντας παράλληλα ένα απίστευτο περιστατικό με τους δύο γιους του.

«Έχω πολλά. Το μεγαλύτερο είναι ότι είμαι αφηρημένος», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις φορές που αναγκάζεται να επιστρέψει στο σπίτι επειδή έχει ξεχάσει κάτι. «Θα έχω ξεχάσει το κινητό. Μετά θα έχω πάρει το κινητό, θα έχω αφήσει τα ακουστικά, θα έχω πάρει κινητό και ακουστικά, αλλά θα έχω αφήσει τα κλειδιά», είπε με χιούμορ.

Όπως εξήγησε, η οικογένειά του έχει πλέον συνηθίσει την αφηρημάδα του και γνωρίζει πως κάθε αναχώρησή του μπορεί να συνοδευτεί από μια νέα επιστροφή στο σπίτι.

«Έφυγα και περιμένουν σε πέντε λεπτά να γυρίσω πάλι. Πάλι καλά που θυμάμαι και έρχομαι», σχολίασε χαρακτηριστικά.

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Ωστόσο, το περιστατικό που ξεχωρίζει είναι εκείνο που συνέβη όταν πήγε να πάει τους γιους του στο σχολείο. Ο ηθοποιός πήρε μαζί του τις σχολικές τους τσάντες, αλλά ξέχασε… τα ίδια τα παιδιά.

«Το ξέρουν όλοι ότι έχω ξεχάσει τα παιδιά μου και πήγα στο σχολείο χωρίς τα παιδιά μου. Αυτό είναι γεγονός. Πήγα με τις τσάντες», αποκάλυψε γελώντας, προσθέτοντας με αυτοσαρκασμό: «Είναι ένα τραύμα που έχω προσφέρει με μεγάλη γενναιοδωρία».

Τι είπε για την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Ο Φάνης Μουρατίδης αναφέρθηκε και στη σχέση του με τη σύζυγό του, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, αποκαλύπτοντας με χιούμορ ότι προσπαθεί να κρατά τη γκρίνια του μακριά από το σπίτι.

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«Δεν γκρινιάζω στη σύζυγό μου. Είμαι τόσο γκρινιάρης με όλα τα υπόλοιπα που δεν προλαβαίνω να γκρινιάξω στο σπίτι», είπε.

Όπως εξήγησε, έχει βρει τον δικό του τρόπο να «εκτονώνει» τη γκρίνια του πριν επιστρέψει στην οικογένειά του.

«Έχω αρχίσει να γκρινιάζω παντού ώστε να έχω εκτονωθεί στη γκρίνια μου και να αφήνω το σπίτι εκτός γκρίνιας», κατέληξε ο ηθοποιός.

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