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Μία 24ωρη τηλεοπτική εκπομπή στη Φινλανδία αφιερωμένη στην καθημερινότητα έξι νεογέννητων κουταβιών και της μητέρας τους, προσελκύει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων θεατών.

Δεν πρόκειται για μία εκπομπή που αποκλειστικά φιλοξενεί συζητήσεις και podcast για τη φροντίδα ζώων, από τη γέννηση των σκυλιών μέχρι το πρώτο τους κόψιμο νυχιών, αλλά ένα τηλεοπτικό προϊόν που μεταδίδει ζωντανά επί 24 ώρες την καθημερινότητα των μικρών φίλων.

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Τι είναι το Pentulive

Το Pentulive, που διανύει την έκτη επιτυχημένη σεζόν, δεν είναι αγαπητό μόνο στη Φινλανδία, αλλά και σε άλλες χώρες, ενώ έχει γίνει θέμα στα μεγαλύτερα διεθνή ΜΜΕ, από το αμερικανικό CNN έως τη βρετανική Daily Mail. Το 2026 ξεκίνησε να προβάλλεται και στη Σουηδία (με τον τίτλο Valparna live), ενώ η Yle, η δημόσια τηλεόραση, ανακοίνωσε πρόσφατα την πώληση του φορμάτ σε τηλεοπτικό φορέα της Ολλανδίας.

This livestream in Finland has been picking up millions of views as people get to watch a 24/7 feed of six puppies from birth to leaving for their new permanent homes. @ABC News’ @DannyNewTV reports. https://t.co/jW7QnsCBIK https://t.co/maSVVSTGF9 October 23, 2026

Ειδικότερα, η εκπομπή παρακολουθεί το κύκλο ζωής των σκυλιών για περίπου οκτώ εβδομάδες — από τη στιγμή που τα κουτάβια έρχονται στον κόσμο μέχρι τη στιγμή που υιοθετούνται και αποχωρίζονται τη μητέρα τους.

Το φαινόμενο «slow TV»

Πιθανότατα, να φαίνεται περίεργο που μία τέτοια εκπομπή έχει γίνει «hit show». Ωστόσο, αυτό μπορεί να εξηγηθεί λόγω της προτίμησης των θεατών στο «slow TV» (αργή τηλεόραση), ένα πολιτιστικό φαινόμενο που συναντάται σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης.

Πρόκειται για ένα τηλεοπτικό είδος που αφορά τη μετάδοση γεγονότων της καθηερινότητας σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να μειωθεί ο χρόνος ή μοντέρ και σκηνοθέτης να επεξεργαστούν το τελικό αποτέλεσμα. Για τους θεατές, αποτελεί μία ευκαιρία να χαλαρώσουν, να ηρεμήσουν ψυχολογικά, να αποσυνδεθούν από τη δύσκολη καθημερινότητα και να μην παρακολουθήσουν κάτι που απαιτεί κριτική σκέψη και κινείται με γοργούς ρυθμούς.

Η τάση αυτή ξεκίνησε από τη Νορβηγία το 2009 με το Bergensbanen —τη μετάδοση ενός επτάωρου ταξιδιού με τρένο και συνεχίστηκε στη Σουηδία από το SVT με το Den stora älgvandringen («Η Μεγάλη Μετανάστευση των Αλκών»), το οποίο προβάλλει πλάνα χωρίς αφηγητή από την ετήσια διαδρομή των αλκών στα βόρεια της χώρας προς τα θερινά βοσκοτόπια.

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«Υπάρχει μια ξεχωριστή μαγεία σε αυτό, κάτι που λείπει από τους ανθρώπους σε έναν κόσμο που κάποιες φορές γίνεται πολύ σκοτεινός», δήλωσε ο Βίλε Αλιγιόκι, διευθυντής σύνταξης του τομέα ντοκιμαντέρ και ενημερωτικών εκπομπών της Yle.

Το Σάββατο, τα έξι κουτάβια ράτσας Lagotto Romagnolo —τέσσερα αρσενικά και δύο θηλυκά— συμπλήρωσαν δύο εβδομάδες ζωής. Έπειτα από ψηφοφορία τηλεθεατών, έλαβαν επιτέλους και όνομα, όπως Μάρθα, Τίμο, Ρόνια και Δάντης. Στα μέσα Δεκεμβρίου, τα κουτάβια θα αποχωριστούν τη μητέρα τους, τη Χίλκα, για να υιοθετηθούν από τις νέες τους οικογένειες.

Το Pentulive καταρρίπτει κάθε ρεκόρ

Σύμφωνα με την Yle, η τρέχουσα σεζόν του Pentulive καταρρίπτει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες, οι θεατές παρακολούθησαν τη ζωντανή μετάδοση για περισσότερες από 1 εκατομμύριο ώρες, ενώ η εκπομπή έχει προσελκύσει συνολικά 1,85 εκατομμύρια μοναδικούς θεατές σε όλο το σχετικό περιεχόμενο.

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Για τους θεατές, τα σκυλάκια προσφέρουν παρηγοριά από δύσκολα προβλήματα και ασθένειες και αποτελούν την καθημερινή τους συντροφιά. Αυτός άλλωστε ήταν και ο στόχος της δημιουργού της εκπομπής, Πίρτζο Κόσκινεν, δημοσιογράφου πουεπιθυμούσε να ευαισθητοποιήσει το κοινό γύρω από τη σημασία των σκύλων.

«Οι πόλεμοι, οι βομβαρδισμοί, η κλιματική αλλαγή και η απώλεια βιοτόπων μας γεμίζουν άγχος. Παρακολουθώντας την οικογένεια των σκύλων, μπορείς να δραπετεύσεις, έστω για λίγο», ανέφερε η ίδια.

🔵 6 cuccioli nati il 10 ottobre in Finlandia conquistano il web con "Pentulive", la diretta H24 di Yle. 4 maschi e 2 femmine seguiti online dalla nascita fino all’adozione. "Il successo è nella semplicità: guardarli dormire e accoccolarsi alla mamma": così il produttore. https://t.co/g0eDwwNm7Y Advertisement October 23, 2026

Μάλιστα, έκανε λόγο για έναν «αδιάκοπο κύκλο αγάπης και φροντίδας».

«Είναι κάτι αυθεντικό και μας επιστρέφει στα θεμελιώδη της ζωής: το θαύμα της γέννησης, την ανάπτυξη και την εξέλιξη. Είναι συγκινητικό να βλέπεις τα μάτια των κουταβιών να ανοίγουν και τα πρώτα τους βήματα. Όλα αυτά συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο. Αυτό μας χαρίζει χαρά, αλλά και πολλές διασκεδαστικές στιγμές κατά τη διάρκεια των οκτώ εβδομάδων».

Πρωταγωνίστρια της φετινής σεζόν είναι η μητέρα Χίλκα και τα νεογέννητά της. Αυτή είναι η δεύτερη γέννα της Χίλκα. Οι κάμερες άρχισαν να καταγράφουν στις 6 Οκτωβρίου, λίγες μέρες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, και τα έξι κουτάβια γεννήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου.

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Έκτοτε, ενώ η Χίλκα θηλάζει και τα κουτάβια κοιμούνται έως και 20 ώρες την ημέρα, εκατομμύρια θεατές συντονίζονται καθημερινά, βρίσκοντας αξιολάτρευτο το θέαμα.

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Six newborn puppies in Finland are attracting viewers worldwide through a 24-hour livestream called Pentulive. The litter was born on October 10 and consists of four males and two females. The livestream will follow the puppies’ development from birth until they leave for their permanent homes. #puppy #livestream — NTD News (@NTDNews) October 22, 2026

Η Πίρτζο Κόσκινεν πιστεύει ότι η τεράστια δημοφιλία της σειράς αντανακλά την αγάπη των Φινλανδών με τους τετράποδους φίλους τους:

«Νομίζω ότι πλέον στη Φινλανδία βλέπουμε όλο και περισσότερο τους σκύλους ως μέλη της οικογένειας και ο κόσμος θέλει να ενημερώνεται για την ευημερία των ζώων», σημειώνοντας ότι το Pentulive είναι ταυτόχρονα μία εκπομπή ενημέρωσης αλλά και μία «καμπάνια τρυφερότητας».

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Και ίσως είναι αυτό που λείπει από τους σύγχρονους ανθρώπους που αναζητούν το ιδανικό τηλεοπτικό θέαμα. Είναι αναγκαία η ενημέρωση και οι δόσεις «ρεαλισμού» παρακολουθώντας τις ειδήσεις, όπου συνήθως μονοπωλούν το ενδιαφέρον οι πόλεμοι, η αβεβαιότητα, οι κρίσεις και η βία. Ωστόσο, είναι αναγκαία και η αποσυμφόρηση και η αναζήτηση κάποιου θεάματος που εκπέμπει αγάπη και αφοσίωση, αρετές που εκλείπουν

Πηγές: Guardian, Yle