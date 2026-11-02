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Το πλήρωμα ανέφερε στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προβλήματα λόγω αναταράξεων και σχηματισμού πάγου κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Το αεροσκάφος άρχισε να χάνει ύψος με ταχύτατο ρυθμό, με το πλήρωμα να εκπέμπει σήμα κινδύνου λίγο πριν από τη μοιραία πρόσκρουση.

Η επικοινωνία διακόπηκε 35 δευτερόλεπτα μετά την εκπομπή του σήματος κινδύνου, όταν το αεροσκάφος συνετρίβη στο έδαφος προκαλώντας ισχυρή έκρηξη.

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνες για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην ανεξέλεγκτη πτώση του αεροσκάφους.

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«Δεν έχουμε άλλο χρόνο». Αυτή ήταν η τελευταία φράση που ακούστηκε από το πιλοτήριο του ιδιωτικού τζετ, το οποίο συνετρίβη την Κυριακή (1/11) σε κατοικημένη περιοχή της Φλόριντα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι εννέα επιβαίνοντες.

Οι ηχογραφημένες συνομιλίες ανάμεσα σε γυναίκα μέλος του πληρώματος και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας καταγράφουν την αγωνία που επικράτησε λίγο πριν από τη συντριβή. Το αεροσκάφος έχανε με ταχύτατο ρυθμό ύψος, ενώ οι προσπάθειες του πληρώματος να αντιμετωπίσει την κατάσταση δεν απέδωσαν.

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🎧 AUDIO: N722BD with Miami Center in the final minutes before the Learjet 60 went down in Greenacres, FL.



It starts like routine radio traffic: ATC passes along rides ahead and the temperature, and gives the crew altitude at their discretion. The crew reports descending and… pic.twitter.com/yk1klNZk0f — Aviation Reporter (@TripppleSeven7) November 1, 2026

Το Learjet 60 πραγματοποιούσε ιδιωτική πτήση από το Τέξας προς τις Μπαχάμες και βρισκόταν αρχικά σε ύψος 35.000 ποδιών, δηλαδή περίπου 10.670 μέτρων. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, το πλήρωμα ανέφερε στους ελεγκτές προβλήματα λόγω αναταράξεων, βροχής και σχηματισμού πάγου, ζητώντας άδεια για άνοδο κατά 2.000 πόδια.

Στην πρώτη επικοινωνία, η γυναίκα που βρισκόταν στο πιλοτήριο έκανε λόγο για «μέτριες αναταράξεις» και «ελαφρύ σχηματισμό πάγου», εκτιμώντας αρχικά ότι η κατάσταση μπορούσε να αντιμετωπιστεί.

Ωστόσο, λίγο αργότερα η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία, με το αεροσκάφος να χάνει ύψος με ολοένα μεγαλύτερη ταχύτητα.

«Χάνουμε ύψος με ρυθμό 8.000 ποδιών το λεπτό. Mayday, mayday, χάνουμε 10.000 πόδια το λεπτό», ακούγεται να αναφέρει η γυναίκα, εκπέμποντας σήμα κινδύνου. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο κρίσιμη, καθώς το τζετ κατεβαίνει με ταχύτητα που ξεπερνά τα επιτρεπόμενα όρια.

«Έχουμε υπερβεί τα όρια ταχύτητας, κατεβαίνουμε με 20.000 πόδια το λεπτό», λέει χαρακτηριστικά, ενώ η φωνή της αποτυπώνει την ένταση που επικρατεί στο πιλοτήριο.

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Λίγο πριν από την πρόσκρουση, η γυναίκα εκφράζει πλέον ανοιχτά τον φόβο ότι η συντριβή είναι αναπόφευκτη.

«Θα συντριβούμε στο έδαφος», ακούγεται να λέει, πριν ακολουθήσει μια κραυγή.

WATCH: Dashcam video captures the crash of a $2 million Learjet 60 (N722BD) in Palm Springs, Florida. pic.twitter.com/8jmiOMG9ys Advertisement November 1, 2026

Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας προσπαθεί να διατηρήσει την επικοινωνία μαζί της, λέγοντας: «Είμαι εδώ μαζί σας, μιλήστε μου».

Η απάντηση από το πιλοτήριο περιγράφει την εφιαλτική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το αεροσκάφος: «Κατεβαίνουμε με 22.000 πόδια, έχουμε πάρει κλίση 60 μοιρών… Κοίτα έξω».

Αμέσως μετά ακούγονται τα τελευταία λόγια της γυναίκας: «Γαμώτο, δεν έχουμε άλλο χρόνο».

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Μόλις 35 δευτερόλεπτα μετά την πρώτη εκπομπή σήματος κινδύνου, η επικοινωνία με το πλήρωμα διακόπτεται, καθώς το αεροσκάφος προσκρούει στο έδαφος.

Βίντεο από το περιστατικό καταγράφουν το Learjet να πέφτει σχεδόν κατακόρυφα, προτού συντριβεί κοντά σε κεντρικό δρόμο της Γκρίνακρες, σε απόσταση λίγων μέτρων από διερχόμενα οχήματα. Η πρόσκρουση προκάλεσε ισχυρή έκρηξη και μια τεράστια πύρινη σφαίρα, ενώ στο σημείο δημιουργήθηκε κρατήρας και συντρίμμια εκτοξεύτηκαν σε μεγάλη απόσταση.

Την εικόνα της καταστροφής περιέγραψε χαρακτηριστικά ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, δηλώνοντας: «Έμοιαζε σαν να έπεφτε πύραυλος».

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Οι έρευνες των αμερικανικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με τους ειδικούς να εξετάζουν τα δεδομένα της πτήσης, τις καιρικές συνθήκες και τις αναφορές του πληρώματος για σχηματισμό πάγου. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί η αιτία που οδήγησε στην ανεξέλεγκτη κάθοδο και τελικά στη συντριβή του αεροσκάφους.

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