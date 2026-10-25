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Η αστυνομία του Ταλαχάσι ανακοίνωσε ότι έντεκα άτομα δέχθηκαν πυρά και ένα ακόμα τραυματίστηκε κατά τη φυγή, ενώ έξι από τα θύματα είναι ανήλικοι.

Τρία άτομα φέρουν σοβαρά τραύματα, ενώ οι υπόλοιποι νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των αρχών, το περιστατικό ξεκίνησε μετά από σωματική συμπλοκή που προηγήθηκε των πυροβολισμών στην περιοχή.

Το πανεπιστήμιο κάλεσε το κοινό να αποφεύγει τη συγκεκριμένη οδό, ενώ η αστυνομική έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης παραμένει σε εξέλιξη.

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.Δώδεκα άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά ηλικίας ακόμη και 11 ετών, τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς στην Φλοριντα κοντά στο στάδιο Bragg Memorial του Πανεπιστημίου Florida A&M, όπου το Σάββατο πραγματοποιούνταν εκδηλώσεις στο πλαίσιο του εορτασμού «homecoming» (επιστροφής αποφοίτων), οι οποίες περιλάμβαναν και αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Η Αστυνομική Διεύθυνση του Ταλαχάσι ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι 11 από τα 12 άτομα δέχθηκαν πυροβολισμούς και ότι τρία από τα θύματα φέρουν σοβαρά τραύματα. Για τους υπόλοιπους, διευκρίνισε ότι η κατάστασή τους έχει σταθεροποιηθεί. Έξι από τους τραυματίες είναι κάτω των 18 ετών, σύμφωνα με την αστυνομία.

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#US.#Shooting at #Florida A&M #University:12 people wounded,6 children in #Tallahassee.The youngest victim is 11 years old. #Terrorism? No—it’s just the same old #violent #America, which has been spiraling out of control for the last 100 years. https://t.co/1f11ewd9v3 — Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) October 25, 2026

Η αστυνομία του Ταλαχάσι, όπως αναφέρει το NBC News, δήλωσε ότι ενδέχεται να προηγήθηκε καβγάς πριν από τους πυροβολισμούς. Δεν έχουν αναφερθεί συλλήψεις.

«Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι προηγήθηκε σωματική συμπλοκή πριν από τους πυροβολισμούς», ανέφερε η αστυνομική υπηρεσία.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 8 μ.μ. σε διασταύρωση δίπλα στο στάδιο Bragg Memorial. Νωρίτερα το βράδυ, η ομάδα «Rattlers» του Πανεπιστημίου Florida A&M φιλοξένησε τους «Golden Lions» του Arkansas-Pine Bluff, στο πλαίσιο του ετήσιου αγώνα για τον εορτασμό της επιστροφής των αποφοίτων στο ιστορικό πανεπιστήμιο, το οποίο παραδοσιακά εξυπηρετεί τη μαύρη κοινότητα.

At least 11 people were shot near Florida A&M University’s Bragg Memorial Stadium in Tallahassee. Another person was injured while fleeing. Six children are among the 12 injured. Police say a physical altercation preceded the shooting. #Florida #Tallahassee #FAMU #BreakingNews https://t.co/qDQ9I3q5mP — Molitics English (@MoliticsEnglish) October 25, 2026

Μετά τους πυροβολισμούς, το πανεπιστήμιο εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της πλατφόρμας X, καλώντας τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να αποφύγουν τη συγκεκριμένη περιοχή. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε «κοντά στην πανεπιστημιούπολη», η οποία, όπως τονίζεται, παραμένει ασφαλής. «Η σκέψη μας είναι στα θύματα και σε όλους όσοι επηρεάστηκαν από το αποψινό περιστατικό στην οδό Perry», δήλωσε το πανεπιστήμιο.

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Το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα (Florida State University), το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου ενός μιλίου από το Πανεπιστήμιο Florida A&M, εξέδωσε επείγουσα ειδοποίηση σχετικά με το βίαιο περιστατικό, αναφέροντας ότι, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν εμπλέκεται κανείς από την πανεπιστημιακή του κοινότητα. «Ως προληπτικό μέτρο, συνιστάται στους φοιτητές, το διδακτικό προσωπικό και τους εργαζομένους στην περιοχή του Ταλαχάσι να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους απόψε και να βρίσκονται σε εγρήγορση», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Our hearts are with the victims and everyone affected by tonight’s incident on Perry Street. Please avoid the area as Tallahassee police investigate. Read the University’s statement below and follow official University channels for updates. https://t.co/n4yPinLPh9 — Florida A&M University (@FAMU_1887) October 25, 2026

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ταλαχάσι, Λόρενς Ρέβελ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στα θύματα και τις οικογένειές τους. «Είναι ιδιαίτερα σπαρακτικό το γεγονός ότι ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και παιδιά», δήλωσε ο ίδιος.

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Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η αστυνομία απηύθυνε έκκληση σε τυχόν μάρτυρες να επικοινωνήσουν με τις αρχές.