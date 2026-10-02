Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για τον χειρισμό της έρευνας σχετικά με καταγγελία ομαδικού βιασμού και όρισε τη γενική εισαγγελέα επικεφαλής της υπόθεσης.

Η κυβερνήτης έχασε την εμπιστοσύνη της στις τοπικές αρχές, οι οποίες δεν έλαβαν κατάθεση από την καταγγέλλουσα και δεν άσκησαν διώξεις λόγω έλλειψης στοιχείων.

Παράλληλα, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να τροποποιήσει τη νομοθεσία ώστε να παρέχεται προστασία σε άτομα που δεν μπορούν να συναινέσουν λόγω κατανάλωσης ουσιών ή αλκοόλ.

Ο τοπικός εισαγγελέας υπεραμύνθηκε των ενεργειών του, ισχυριζόμενος ότι το πανεπιστήμιο δεν του παρείχε την πλήρη εικόνα των διαθέσιμων στοιχείων της υπόθεσης.

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«Αφέθηκε αβοήθητη σε κάθε στάδιο της υπόθεσης», δήλωσε η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, αναφερόμενη στη 20χρονη φοιτήτρια του Cornell που καταγγέλλει ότι το 2024 ναρκώθηκε και βιάστηκε από επτά φοιτητές, μέλη της αδελφότητας Chi Phi, σύμφωνα με το BBC.

Η υπόθεση, που είχε ερευνηθεί χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες, έχει προκαλέσει σάλο στις ΗΠΑ και αναζωπυρώθηκε μετά την αγωγή που κατέθεσε η νεαρή.

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Την ίδια ώρα, ο εισαγγελέας που είχε αναλάβει αρχικά την υπόθεση δήλωσε στο CBS ότι δεν είχε δει το έγγραφο με την κατάθεσή της στην αστυνομία, ενώ η Χόκουλ δεσμεύτηκε να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο για τις περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης όταν έχει προηγηθεί οικειοθελής κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών.

Every parent who sends a child to college expects them to be safe.



And if something terrible happens, they deserve to be heard, protected and supported.



This young woman deserved that in 2024. She deserves it now. pic.twitter.com/RuwKjcIwiN October 2, 2026

Κυβερνήτρια Νέας Υόρκης: «Είμαι βαθιά ενοχλημένη» από τον τρόπο που έγινε η έρευνα

Σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, η Χόκουλ δήλωσε ότι είναι «βαθιά ενοχλημένη» από τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η έρευνα. Πλέον έχει ορίσει τη γενική εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, επικεφαλής της υπόθεσης.

Η απόφαση αυτή ελήφθη αφού η Χόκουλ δήλωσε ότι «έχασε την εμπιστοσύνη της» στην ικανότητα του τοπικού εισαγγελέα να επιβλέψει την έρευνα.

Εκφράζοντας την αγανάκτησή της για το γεγονός ότι οι τοπικοί εισαγγελείς δεν πήραν οι ίδιοι κατάθεση από την καταγγέλλουσα, η Χόκουλ δήλωσε την Παρασκευή: «Αυτή η νεαρή γυναίκα είχε ήδη υποστεί κάτι απολύτως ανείπωτο και στη συνέχεια, σε κάθε βήμα, αφέθηκε χωρίς στήριξη από ανθρώπους και θεσμούς που είχαν υποχρέωση να την προστατεύσουν».

"Somebody knew more."



New York Gov. Kathy Hochul says she is "deeply disturbed" by Cornell University Police's handling of the investigation into a young woman's allegations that she was raped by fraternity members.



Hochul says Cornell police were the first to interview the… pic.twitter.com/vvMej6C9oG Advertisement October 2, 2026

«Θα κλείσουμε το “παραθυράκι” στη νομοθεσία»

Η Χόκουλ δεσμεύτηκε επίσης να κλείσει ένα «παραθυράκι» στη νομοθεσία, το οποίο εμποδίζει τους εισαγγελείς να ασκήσουν δίωξη για βιασμό σε περιπτώσεις όπου το θύμα είχε καταναλώσει οικειοθελώς ναρκωτικά ή αλκοόλ. Η Jane Doe φέρεται να είχε κάνει οικειοθελή χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ τη νύχτα του φερόμενου ομαδικού βιασμού.

«Εάν κάποιος είναι τόσο μεθυσμένος ή υπό την επήρεια ουσιών ώστε να μην μπορεί να συναινέσει, δεν θα πρέπει να έχει σημασία αν επέλεξε να κάνει χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ», δήλωσε η Χόκουλ, προσθέτοντας: «Η οικειοθελής μέθη δεν αποτελεί άδεια για ομαδικό βιασμό».

Η Τζέιμς, η οποία είναι η ανώτατη νομική αξιωματούχος της πολιτείας, εμφανίστηκε μαζί με τη Χόκουλ στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής, δεσμευόμενη να «ηγηθεί μιας διαδικασίας που θα καθοδηγείται από τα γεγονότα και τον νόμο».

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Νομοσχέδιο που αντιμετωπίζει αυτό που η Χόκουλ χαρακτήρισε νομικό «παραθυράκι» είχε ήδη κατατεθεί στην πολιτειακή νομοθετική συνέλευση, πριν από τη δημόσια κατακραυγή αυτής της εβδομάδας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία και οι ερευνητές χειρίστηκαν τις καταγγελίες για τον βιασμό στο Κορνέλ.

New York Governor Kathy Hochul appointed Attorney General Letitia James as special prosecutor to investigate an alleged 2024 gang rape at Cornell University, saying local authorities failed to properly investigate the allegations.



🔗 https://t.co/MoSbckzJWu pic.twitter.com/hslD7chDHA — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 2, 2026

Οι άνθρωποι που έχουν καταστεί οικειοθελώς τόσο μεθυσμένοι ή υπό την επήρεια ουσιών ώστε να μην μπορούν να δώσουν τη συναίνεσή τους δεν προστατεύονται σήμερα από τη νομοθεσία της Νέας Υόρκης για τον βιασμό, σύμφωνα με τον πολιτειακό βουλευτή Τζέφρι Ντινόβιτς, ο οποίος υπέβαλε για πρώτη φορά νομοθετική πρόταση για το κλείσιμο αυτού του νομικού κενού το 2019.

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«Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν είσαι οικειοθελώς υπό την επήρεια ουσιών ή αλκοόλ, δεν θα βρεις δικαιοσύνη», δήλωσε στο BBC News.

Η Χόκουλ δήλωσε ότι θα στηρίξει το υπάρχον νομοσχέδιο και ότι αυτό θα μπορούσε να προχωρήσει ακόμη και από την επόμενη νομοθετική περίοδο, η οποία ξεκινά τον Ιανουάριο. Ως κυβερνήτης, θα μπορούσε επίσης να καλέσει τους βουλευτές να επιστρέψουν νωρίτερα για έκτακτη συνεδρίαση.

Ο εισαγγελέας υπεραμύνεται της απόφασής του να μην ασκήσει διώξεις

Ο εισαγγελέας της κομητείας, Μάθιου Βαν Χάουτεν, ο οποίος είχε προηγουμένως την ευθύνη της έρευνας, έχει υπερασπιστεί την απόφαση του γραφείου του να μην ασκήσει διώξεις στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε στη διάθεσή του επαρκή στοιχεία ώστε να πληρούται το απαιτούμενο από τον νόμο όριο για την άσκηση κατηγορίας.

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Ο Βαν Χάουτεν δήλωσε ότι μεγάλο μέρος των πληροφοριών που δημοσιοποιήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με την υπόθεση δεν είχε διαβιβαστεί στο γραφείο του.

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Σε δήλωσή του την Παρασκευή, ανέφερε ότι στηρίζει την έρευνα της Τζέιμς, προσθέτοντας: «Έχει καταστεί σαφές ότι το πανεπιστήμιο δεν μας παρείχε την πλήρη εικόνα».

Το Κορνέλ έχει δηλώσει ότι διαβίβασε στο γραφείο του εισαγγελέα στοιχεία από τη δική του έρευνα, μεταξύ άλλων μια ομαδική συνομιλία στο Snapchat, στην οποία μέλη της αδελφότητας συζητούσαν για μια «δωρεάν» σεξουαλική επαφή με την Doe τη νύχτα του φερόμενου περιστατικού.

Η Jane Doe κατέθεσε αγωγή σε αστικό δικαστήριο κατά του πανεπιστημίου της Ivy League τον Σεπτέμβριο.

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Μιλώντας στο CNN την Παρασκευή, ο δικηγόρος της, Τόμας Τζιουφρά, δήλωσε ότι η γυναίκα «δεν είναι καλά».

«Δέχεται επίθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου άνθρωποι προσπαθούν να αποκαλύψουν την ταυτότητά της. Υπάρχουν επίσης ψευδείς αναρτήσεις σε δικαστικά έγγραφα, με προσπάθειες να την ταυτοποιήσουν», ανέφερε.

(Με πληροφορίες από BBC)