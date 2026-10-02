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Ένα απρόσμενο περιστατικό στο Κάνσας των ΗΠΑ ανέδειξε την αφοσίωση ενός σκύλου, ο οποίος ουσιαστικά «οδήγησε» έναν αστυνομικό μέχρι τον ιδιοκτήτη του, όταν εκείνος είχε πέσει στο έδαφος και αδυνατούσε να σηκωθεί.

Πιο συγκεκριμένα, το αστυνομικό τμήμα του Λίγουντ δημοσίευσε βίντεο από κάμερα σώματος ενός αστυνομικού, καταγράφοντας όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της περιπολίας του σε κατοικημένη περιοχή. Ο εν λόγω αστυνομικός εντόπισε τον σκύλο να βρίσκεται μόνος στη μέση του δρόμου, «ειδοποιώντας» τον για την κατάσταση υγείας του ιδιοκτήτη του.

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Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο σκύλος πλησίασε τον αστυνομικό και γάβγισε, με εκείνον να του ζητά αρχικά να επιστρέψει στο σπίτι του.

Το ζώο, όμως, δεν απομακρύνθηκε. Αντίθετα, συνέχισε την πορεία του και ο αστυνομικός αποφάσισε να το ακολουθήσει. Μετά από περίπου μισό οικοδομικό τετράγωνο, έφτασαν έξω από την κατοικία του σκύλου. Εκεί ο αστυνομικός παρατήρησε ότι η πόρτα του γκαράζ ήταν ανοιχτή και μπήκε για να ελέγξει τι είχε συμβεί.

Μέσα στον χώρο βρισκόταν πεσμένος ο ιδιοκτήτης του σκύλου, ο οποίος δεν μπορούσε να σηκωθεί. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας είχε παραμείνει στο πάτωμα για περισσότερες από τρεις ώρες. Ο άνδρας δέχθηκε τις απαραίτητες πρώτες φροντίδες από το ιατρικό προσωπικό και στη συνέχεια επέστρεψε με ασφάλεια στο σπίτι του, όπου αναρρώνει.