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Η κρατούμενη παρέμεινε δεμένη για μία ώρα, ενώ οι δικηγόροι της καταγγέλλουν τη χρήση επτά βελονών και πιθανή πρόκληση εγκεφαλικής βλάβης.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, η Πάικ εμφάνισε σπασμούς, τραγουδούσε και γελούσε, ενώ οι μάρτυρες ανέφεραν ότι ακούγονταν έντονα ροχαλητά από την αίθουσα.

Μετά την αποτυχημένη εκτέλεση, ο κυβερνήτης του Τενεσί ανακοίνωσε την αναστολή των εκτελέσεων και τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας για τις διαδικασίες.

Οι δικηγόροι της 50χρονης ζητούν πλέον τη μετατροπή της θανατικής ποινής της σε ισόβια κάθειρξη.

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Νέα στοιχεία έφτασαν στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της Κρίστα Πάικ, η οποία φέρεται να τραγουδούσε και να γελούσε την ώρα που βρισκόταν στη διαδικασία της εκτέλεσής της στο Τενεσί των ΗΠΑ.

Η 50χρονη παρέμεινε δεμένη στο φορείο για περίπου μία ώρα, καθώς οι αρμόδιοι αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες στην προσπάθεια χορήγησης της θανατηφόρας ένεσης. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, χρειάστηκαν συνολικά επτά βελόνες, ενώ η διαδικασία εξελίχθηκε στο απόλυτο χάος και τελικά η ίδια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

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Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του WVLT, Γουίλιαμ Πάκετ, ήταν μεταξύ των μαρτύρων που παρακολούθησαν τη διαδικασία από την ειδική αίθουσα του Σωφρονιστικού Ιδρύματος Υψίστης Ασφάλειας Ρίβερμπεντ. Όπως περιέγραψε, η Πάικ παρέμενε σε κατάσταση συνείδησης και το σώμα της παρουσίαζε σπασμούς, παρότι είχε ήδη λάβει την πρώτη ένεση στις 7:27 μ.μ., η οποία κανονικά αναμενόταν να προκαλέσει τον θάνατό της μέσα σε λίγα λεπτά.

Αντί αυτού, η Πάικ άρχισε ξαφνικά να γελά, προκαλώντας έκπληξη στους παριστάμενους. Ο Πάκετ περιέγραψε το περιστατικό ως «ένα χαρούμενο γέλιο και ένα χαχανητό», μιλώντας στην Daily Mail.

Λίγο πριν από αυτό, η 50χρονη είχε αρχίσει να τραγουδά χαμηλόφωνα, επαναλαμβάνοντας στίχους από έναν παραδοσιακό βουδιστικό διαλογισμό: «Να είσαι καλή και τρυφερή με τον εαυτό σου και να είσαι γαλήνια».

Την ώρα που οι μάρτυρες έβλεπαν την Πάικ να σπαρταρά πάνω στο φορείο, υπάλληλοι του Τμήματος Σωφρονισμού του Τενεσί τοποθέτησαν περίπου στις 7:41 μ.μ. μια πέτρα σε σημείο που ήταν ορατό από την αίθουσα παρακολούθησης. Η κίνηση αυτή χρησιμοποιείται ως ένδειξη ότι η χορήγηση του φαρμάκου είχε ολοκληρωθεί.

Στις 7:44 μ.μ., σύμφωνα με τη New York Post, η Πάικ μίλησε με τον πνευματικό της σύμβουλο. Δύο λεπτά αργότερα, στις 7:46, κατέβηκε η κουρτίνα μπροστά από το παράθυρο της αίθουσας, κάτι που συνήθως σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της εκτέλεσης.

Ωστόσο, οι μάρτυρες δεν άργησαν να αντιληφθούν ότι κάτι δεν είχε πάει σύμφωνα με το προβλεπόμενο σχέδιο. Από την αίθουσα άρχισαν να ακούγονται έντονα ροχαλητά. Ο Πάκετ τα χαρακτήρισε ως «δυνατό ροχαλητό» που θύμιζε ηλικιωμένο άνδρα και ανέφερε ότι «ήταν σαν να απολάμβανε τον καλύτερο ύπνο της ζωής της».

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Τρία λεπτά αργότερα η κουρτίνα άνοιξε ξανά και χορηγήθηκε δεύτερη δόση του φαρμάκου. Περίπου τέσσερα λεπτά μετά, το σώμα της Πάικ συσπάστηκε «ξαφνικά» και η ίδια πήρε μια «έντονη ανάσα», σύμφωνα με την περιγραφή του Πάκετ.

Στις 8:05 μ.μ. η κουρτίνα κατέβηκε για δεύτερη φορά. Παρ’ όλα αυτά, τα ροχαλητά συνεχίστηκαν για ακόμη περίπου 50 λεπτά.

Ο Πάκετ ανέφερε πως, πίσω από την κλειστή κουρτίνα, οι παριστάμενοι μπορούσαν να αντιληφθούν την αναστάτωση, καθώς γιατροί και δικηγόροι μπαινόβγαιναν στην αίθουσα. Οι δημοσιογράφοι απομακρύνθηκαν από τον χώρο περίπου στις 8:53 μ.μ., ενώ, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η Πάικ εξακολουθούσε να ροχαλίζει.

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Τελικά, η Κρίστα Πάικ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Οι δικηγόροι της εκτιμούν ότι ενδέχεται να έχει υποστεί εγκεφαλική βλάβη εξαιτίας της διαδικασίας και των επανειλημμένων προσπαθειών για την τοποθέτηση των ενδοφλέβιων γραμμών.

Τους βοηθούσε να εντοπίσουν φλέβα

Νέα στοιχεία για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έδωσε στη δημοσιότητα η New York Post, επικαλούμενη τους συνηγόρους της Πάικ.

Όπως υποστηρίζουν, οι αρμόδιοι χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον επτά βελόνες, ενώ μία από αυτές φέρεται να λύγισε κατά την αφαίρεσή της από το χέρι της κρατούμενης.

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Παρά τις επανειλημμένες αποτυχημένες προσπάθειες και το πρωτοφανές χάος που επικρατούσε, η ίδια φέρεται να προσπάθησε να βοηθήσει το προσωπικό να εντοπίσει κατάλληλη φλέβα. Σύμφωνα με τον Στίβεν Φέρελ, από το Federal Defender Services of Eastern Tennessee, η Πάικ υπεδείκνυε στους υπευθύνους διαφορετικά σημεία του σώματός της όπου θεωρούσε ότι θα μπορούσαν να βρουν φλέβα.

«Παρακαλώ, δοκιμάστε πιο ψηλά, στον ώμο μου. Δοκιμάστε εδώ, νομίζω ότι θα είναι εντάξει», φέρεται να τους έλεγε επανειλημμένα.

Κατά τις προσπάθειες για την τοποθέτηση των ενδοφλέβιων γραμμών, η Πάικ φέρεται επίσης να εξέφρασε την έντονη ενόχλησή της από τον πόνο. «Νιώθω ότι το χέρι μου είναι έτοιμο να εκραγεί. Ένα σημείο πάλλεται πολύ έντονα», ανέφερε, σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Τόρι Γκέσνερ του WKRN, η οποία παρακολούθησε τη διαδικασία ως μάρτυρας.

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Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι η 50χρονη έμεινε δεμένη στο φορείο για περίπου μία ώρα, όσο το προσωπικό επιχειρούσε επανειλημμένα να εξασφαλίσει φλεβική πρόσβαση.

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Με βάση τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης, στην Πάικ χορηγήθηκε δύο φορές πεντοβαρβιτάλη, με καθεμία από τις δόσεις να έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι θανατηφόρα. Ωστόσο, η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε με τον τρόπο που είχε προβλεφθεί.

Οι συνήγοροί της αποδίδουν την αποτυχία, μεταξύ άλλων, στις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στην εύρεση φλεβικής πρόσβασης, αλλά και σε ζητήματα σχετικά με το πρωτόκολλο της εκτέλεσης, για τα οποία, όπως αναφέρουν, είχαν προειδοποιήσει πριν από τη διαδικασία.

Οι δικηγόροι της Πάικ υπογραμμίζουν ακόμη ότι η ίδια είχε εκφράσει πριν από την εκτέλεση την ανησυχία πως οι υπεύθυνοι δεν θα κατάφερναν να βρουν εύκολα τις φλέβες της.

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Ο Στίβεν Φέρελ υποστήριξε πως η παρατεταμένη διαδικασία επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την κρατούμενη, δεδομένου του ιστορικού σεξουαλικής κακοποίησης που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, είχε βιώσει σε μικρότερη ηλικία.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος, ένας από τους βασικούς φόβους της Πάικ ήταν ότι θα βρισκόταν καθηλωμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ θα γίνονταν επανειλημμένες προσπάθειες να τοποθετηθούν βελόνες στο σώμα της.

Μετά την αποτυχημένη διαδικασία, ο κυβερνήτης του Τενεσί Μπιλ Λι ανακοίνωσε την αναστολή των εκτελέσεων στην πολιτεία, καθώς και τη διενέργεια «ολοκληρωμένη, ανεξάρτητη επανεξέταση» των σχετικών διαδικασιών.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι της Πάικ ζητούν να μετατραπεί η θανατική ποινή της, υποστηρίζοντας ότι «μετά από 20 χρόνια απομόνωσης και μια απόπειρα να θανατωθεί με θανατηφόρα ένεση, η Κρίστα έχει υποστεί μεγαλύτερη τιμωρία από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο στην ιστορία της θανατικής ποινής στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η υπόθεση έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις μεθόδους εκτέλεσης στο Τενεσί. Η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Μάρσα Μπλάκμπερν τάχθηκε υπέρ της επαναφοράς της ηλεκτρικής καρέκλας, ζητώντας παράλληλα να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους απέτυχε η διαδικασία της θανατηφόρας ένεσης.

Η υπόθεση για την οποία καταδικάστηκε σε θάνατο

Η Κρίστα Πάικ βρίσκεται στην πτέρυγα των μελλοθανάτων για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ, η οποία σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 1995.

Σύμφωνα με την εισαγγελική εκδοχή, η τότε 18χρονη Πάικ, ο 17χρονος σύντροφός της Τάνταριλ Σιπ και η επίσης 18χρονη Σαντόλα Πίτερσον οδήγησαν τη Σλέμερ σε απομονωμένο σημείο στην πανεπιστημιούπολη του University of Tennessee στο Νόξβιλ.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι η 19χρονη υπέστη ξυλοδαρμό και βασανισμό πριν από τον θάνατό της, ενώ η επίθεση φέρεται να διήρκεσε τουλάχιστον μισή ώρα.

Η Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο το 1996. Ο Σιπ, ο οποίος ήταν ανήλικος κατά τον χρόνο του εγκλήματος, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Η Πίτερσον, που κατέθεσε εναντίον των δύο, καταδικάστηκε για συνέργεια.

(Με πληροφορίες από Daily Mail, New York Post)