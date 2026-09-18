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Έξω από το σπίτι της και μπροστά στα μάτια του πατέρα της δολοφονήθηκ η 21χρονη Έβελιν Λίμα η οποία είναι γνωστή στην Βραζιλία για τις αναρτήσεις της στα social media.

Η Ντάντας, φέρεται να σύρθηκε έξω από το σπίτι της από δύο άγνωστους άνδρας και να εκτελέστηκε μπροστά στον πατέρα της δεχόμενη επανειλημμένα πυρά.

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Οι δράτες μάλιτα πριν εγκαταλείψουν τον τόπο του εγκλήματος έγραψαν «TCP» στην πρόσοψη του σπιτιού, μια αναφορά στην εγκληματική οργάνωση Terceiro Comando Puro, τη δεύτερη ισχυρότερη συμμορία στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η Ντάντας δολοφονήθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη έρευνα για τον θάνατο του 56χρονου συνταξιούχου αστυνομικού Αντόνιο Ανίλντο Άλβες ντα Σίλβα, ο οποίος είχε πέσει νεκρός από πυρά τεσσάρων κουκουλοφόρων έξω από σούπερ μάρκετ στις 29 Ιουλίου.

A influenciadora Evelyn Dantas foi morta a tiros dentro de casa, na madrugada desta quarta (16), em Mãe do Rio, no Pará. Ela já havia sido presa suspeita de envolvimento na morte de um sargento da PM. A polícia ainda não confirmou relação entre os dois crimes. pic.twitter.com/2eNIWBfRva — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) September 16, 2026

Η αστυνομία ερευνούσε την εμπλοκή της 21χρονης και το αν είχε βοηθήσει τους εκτελεστές πριν από τη δολοφονία.

Είχε αφεθεί ελεύθερη στις 9 Σεπτεμβρίου ενώ η έρευνα βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξ ενώ είχε συλληφθεί και στο παρελθόν ως ύποπτη για διακίνηση ναρκωτικών για λογαριασμό συμμορίας

Εκτιμάται πως η δολοφονία της μπορει να αποτελεί μορφή αντιποίνων ή να αφορά συγκάλυψη σε κάποια υπόθεση, όπως είπε αι εκπρόσωπος της αστυνομίας.

A influenciadora digital Evelyn Lima Dantas foi assassinada em frente à própria casa, em Mãe do Rio, no Pará. A jovem havia sido recentemente libertada da prisão, onde estava detida preventivamente sob suspeita de envolvimento na morte do sargento aposentado Antônio Anildo Alves.… pic.twitter.com/NkaBEsHPdp — Hoje em Dia (@hojeemdia) September 17, 2026