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Η νομική της ομάδα κατέθεσε κατεπείγον αίτημα για τη διακοπή της διαδικασίας, την ώρα που η καταδικασμένη είχε χάσει τις αισθήσεις της αλλά διατηρούσε σφυγμό.

Η εκτέλεση προχώρησε αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε προηγούμενη δικαστική αναστολή, επιτρέποντας στην πολιτεία να προχωρήσει παρά τις εκκρεμείς νομικές ενστάσεις.

Ειδικοί εκτιμούν ότι η δόση πεντοβαρβιτάλης ήταν ανεπαρκής για να προκαλέσει θάνατο, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε εγκεφαλική βλάβη λόγω της καθυστέρησης στην ανάνηψη.

Η Πάικ είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 1996 για τη δολοφονία της Κολίν Σλέμερ, ενώ ο κυβερνήτης του Τενεσί απέρριψε πρόσφατα το αίτημά της για απονομή χάρης.

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Η Κρίστα Πάικ, η οποία είναι καταδικασμένη σε θάνατο και κρατείται στο Τενεσί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς παρέμενε ζωντανή μετά τη χορήγηση δύο θανατηφόρων ενέσεων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, σύμφωνα με τον δικηγόρο της.

Η νομική της ομάδα κατέθεσε κατεπείγον αίτημα για τη διακοπή της εκτέλεσης την ώρα που αυτή βρισκόταν σε εξέλιξη, αναφέροντας: «Η κ. Πάικ έχει χάσει τις αισθήσεις της, αλλά εξακολουθεί να έχει σφυγμό και ακούγεται να ροχαλίζει».

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Ένας από τους δικηγόρους της δήλωσε στο BBC ότι η 50χρονη Πάικ υποβάλλεται σε «μέτρα υποστήριξης της ζωής» στο νοσοκομείο, αφού της χορηγήθηκαν δύο σύριγγες με πεντοβαρβιτάλη.

Δεν έχει υπάρξει ακόμη σχόλιο από την πολιτεία του Τενεσί. Η Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο το 1996 για τη δολοφονία της Κολίν Σλέμερ.

Η προσπάθεια εκτέλεσης προχώρησε αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε την αναστολή που είχε χορηγηθεί από κατώτερο δικαστήριο το πρωί της Τετάρτης.

Ο συντηρητικός δικαστής Μπρετ Κάβανο, συντηρητικός, έκανε δεκτό το αίτημα για άρση της αναστολής της εκτέλεσης. Στην απόφαση δεν δόθηκε καμία αιτιολόγηση. Οι τρεις φιλελεύθερες δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου —η Σόνια Σοτομαγιόρ, η Έλενα Κάγκαν και η Κετάντζι Μπράουν Τζάκσον— διατύπωσαν αντίθετη άποψη.

Η Σοτομαγιόρ έγραψε ότι η απόφαση άνοιξε τον δρόμο για να προχωρήσει το Τενεσί στην εκτέλεση της Πάικ, προτού μπορέσουν να «εξεταστούν δεόντως» οι νομικές ενστάσεις που εκκρεμούσαν σχετικά με την καταδίκη της.

Η Πάικ απομακρύνεται συνοδευόμενη από το Ποινικό Δικαστήριο της Κομητείας Νοξ στις 30 Μαρτίου 1996.

«Η επιθυμία του Τενεσί να επισπεύσει την εκτέλεση της Πάικ κατά μερικές ημέρες ή και εβδομάδες δεν μπορεί να υπερτερεί του “θεμελιώδους συμφέροντός της για την ίδια της τη ζωή”», δήλωσε η ίδια.

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Η εντολή της πολιτείας για την εκτέλεση, η οποία επρόκειτο να λάβει χώρα στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Riverbend στο Νάσβιλ, έληγε τα μεσάνυχτα.

Μετά την απόπειρα εκτέλεσης, ο Δρ Τζόελ Ζίβοτ, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Emory, δήλωσε ότι η Πάικ πιθανότατα δεν έφτασε ποτέ σε επαρκή συγκέντρωση πεντοβαρβιτάλης στο αίμα ώστε να προκληθεί άπνοια και καρδιαγγειακή κατάρρευση. «Είναι πολύ πιθανό να υποστεί εγκεφαλική βλάβη ως συνέπεια της καθυστέρησης στην έναρξη της ανάνηψης», δήλωσε ο Ζίβοτ, ειδικός σε θέματα συμμετοχής ιατρών στη διαδικασία της θανατηφόρας ένεσης.

Με απόφαση που εκδόθηκε νωρίτερα την Τετάρτη, δικαστές του Εφετείου των ΗΠΑ για την Έκτη Περιφέρεια ανέστειλαν την εκτέλεση, κρίνοντας ότι χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για να εξετάσουν τα επιχειρήματα σχετικά με την υπόθεση της Πάικ.

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Οι δικηγόροι της Πάικ δήλωσαν ότι, επί σειρά ετών, η πολιτεία του Τενεσί υποστήριζε στο δικαστήριο πως εκείνη έλεγε ψέματα σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση που είχε υποστεί ως παιδί.

Ωστόσο, σε πρόσφατη ακροαματική διαδικασία σχετικά με τη μέθοδο εκτέλεσής της, η πολιτεία δήλωσε ότι δεν αμφισβητούσε πλέον το γεγονός ότι η Πάικ είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό.

Η νομική ομάδα της Πάικ ζήτησε από το εφετείο να παραπέμψει εκ νέου το αίτημά της στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι, εάν τα ομοσπονδιακά δικαστήρια είχαν βασίσει την απόφασή τους στον προηγούμενο ισχυρισμό της πολιτείας ότι η Πάικ έλεγε ψέματα, τότε η ομοσπονδιακή επανεξέταση της υπόθεσης είχε επηρεαστεί από αυτό το στοιχείο.

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Ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες που το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έδωσε το «πράσινο φως» για την εκτέλεση της καταδικασθείσας για φόνο γυναίκας με τη μέθοδο της θανατηφόρας ένεσης. Την Τρίτη, οι δικαστές είχαν απορρίψει μια άλλη έφεση που είχε ασκήσει η Πάικ.

Ο κυβερνήτης του Τενεσί απέρριψε επίσης, εντός της εβδομάδας, το αίτημα της θανατοποινίτισσας για απονομή χάρης.

Η Πάικ Pike σε φωτογραφία του 2004, η οποία λήφθηκε από το Τμήμα Σωφρονιστικών Υπηρεσιών του Τενεσί. Ένας σωφρονιστικός υπάλληλος και ο σύντροφος της Πάικ κατηγορήθηκαν για τη συμμετοχή τους σε σχέδιο απόδρασής της από τη Γυναικεία Φυλακή του Τενεσί, στο Νάσβιλ.

Κατά τον χρόνο του εγκλεισμού της, η 21χρονη ήταν το νεότερο άτομο που βρισκόταν στην πτέρυγα μελλοθανάτων, σύμφωνα με το Τμήμα Σωφρονιστικών Υπηρεσιών του Τενεσί.

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Η Πάικ είναι η μοναδική γυναίκα που εκτίει επί του παρόντος ποινή στην πτέρυγα μελλοθανάτων του Τενεσί.

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Από το 1976, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο επανέφερε τη θανατική ποινή, έχουν εκτελεστεί στις ΗΠΑ μόλις 18 γυναίκες, σε σύγκριση με 1.663 άνδρες. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 1% του συνόλου των εκτελέσεων στις ΗΠΑ.

Η Πάικ ήταν 18 ετών όταν εκείνη και ο τότε σύντροφός της, Ταντάριλ Σιπ, ξυλοκόπησαν, βασάνισαν και σκότωσαν τη 19χρονη Κολίν Σλέμμερ , την οποία είχαν γνωρίσει σε κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης για προβληματικούς εφήβους.

Στην αίτησή της για απονομή χάριτος, η Πάικ δήλωσε ότι είχε σκοπό να ξυλοκοπήσει την κοπέλα και όχι να τη σκοτώσει, αλλά ότι δεν μπόρεσε να «βάλει φρένο».

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«Ήμουν μια 18χρονη κοπέλα με ψυχική νόσο», ανέφερε σε δήλωσή της. «Χρειάστηκα πολλά χρόνια για να συνειδητοποιήσω τη σοβαρότητα αυτού που είχα κάνει. Και ακόμα περισσότερα για να αποδεχτώ πόσες ζωές επηρέασα. Αφαίρεσα τη ζωή του παιδιού, της αδελφής και της φίλης κάποιου ανθρώπου. Με αηδιάζει τώρα η σκέψη ότι είχα τη δυνατότητα να διαπράξω ένα τέτοιο έγκλημα».

Η δολοφονία, που διαπράχθηκε το 1995, προκάλεσε σάλο στα μέσα ενημέρωσης του Νόξβιλ στο Τενεσί, καθώς η Κολίν βρέθηκε με μία ανεστραμμένο πεντάλφα —σύμβολο που συνδέεται με σατανιστικές ομάδες— χαραγμένο στο στήθος της. Η Πάικ έχει αρνηθεί ότι χάραξε η ίδια το σύμβολο.

Πριν από τη δολοφονία, η Πάικ είχε κατηγορήσει την Κολιν ότι την είχε προσβάλει και ότι προσπαθούσε να της κλέψει τον τότε σύντροφό της.

Δύο άλλα άτομα που διέμεναν στο κέντρο κατέθεσαν αργότερα ότι η Πάικ καυχιόταν για τη δολοφονία τόσο πριν όσο και μετά την τέλεσή της, και ότι τους είχε δείξει ένα κομμάτι από το κρανίο της Κολίν.