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Ένας άνδρας από το Εκουαδόρ, τον οποίο η αστυνομία κατηγορεί ότι ηγείται μιας από τις πιο κακόφημες εγκληματικές συμμορίες της χώρας, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε σε καρτέρι θανάτου καθώς έφευγε από το αεροδρόμιο της μεγαλύτερης πόλης της, του Γκουαγιακίλ.

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας δείχνουν δύο νεαρούς άνδρες να περιμένουν έξω από τον τερματικό σταθμό αφίξεων κρατώντας λούτρινα παιχνίδια και λουλούδια, προτού ένας από αυτούς πλησιάσει το θύμα, τραβήξει το όπλο του πίσω από ένα αρκουδάκι και τον πυροβολήσει εξ επαφής.

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ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

VIDEO MUESTRA A 2 MENORES PERPETRANDO ATAQUE EN AEROPUERTO DE GUAYAQUIL



Circula un video que captó el momento en que dos menores de edad habrían perpetrado el ataque armado en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo.



Según el material difundido, los dos adolescentes fueron… pic.twitter.com/euT3wFrxaZ — Periodismo Público Ecuador (@PeriodismoP_Ec) June 18, 2026

Η αστυνομία συνέλαβε δύο εφήβους σε αυτό το πιο πρόσφατο περιστατικό που εντάσσεται σε ένα εκτεταμένο κύμα βίας συμμοριών στη χώρα της Νοτίου Αμερικής.

Αυτή η τελευταία θανατηφόρα ένοπλη επίθεση σημειώθηκε μόλις μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος του Ισημερινού κήρυξε νέα κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε 10 επαρχίες, συμπεριλαμβανομένης της Γκουάγιας, όπου έλαβε χώρα η επίθεση.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Ισημερινού, Τζον Ράιμπεργκ, αναγνώρισε το θύμα της επίθεσης της Τετάρτης ως τον 39χρονο Κάρλος Αλμπέρτο ​​Σουαστέγκι Βιγιανουέβα, ο οποίος, όπως είπε, ήταν ο αρχηγός της συμμορίας Λος Άγκιλας στο Ελ Τριούνφο, μια περιοχή ανατολικά του Γκουαγιακίλ.

Η Λος Άγκιλας, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «τρομοκρατική οργάνωση» από τον πρόεδρο του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα το 2024, κατηγορείται για έντονη εμπλοκή σε εμπορία ναρκωτικών και εκβιασμούς.

Είναι μία από τις πολλές συμμορίες των οποίων οι εγκληματικές δραστηριότητες έχουν μετατρέψει τον Ισημερινό από μία σχετικά ασφαλή χώρα σε ένα κέντρο εγκληματικότητας με ένα από τα υψηλότερα ποσοστά δολοφονιών στο Δυτικό Ημισφαίριο τα τελευταία χρόνια.

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Ενώ το Γκουαγιακίλ, η μεγαλύτερη πόλη του Εκουαδόρ, έχει πληγεί ιδιαίτερα σοβαρά από τη βία που σχετίζεται με τα ναρκωτικά και τις συμμορίες, η επίθεση κατά τη διάρκεια της ημέρας ακριβώς έξω από την αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου σόκαρε τους ντόπιους.

Η εφημερίδα El Universo περιέγραψε πώς οι επιβάτες σκορπίστηκαν πανικόβλητοι καθώς ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ένας περαστικός τραυματίστηκε στην επίθεση και βίντεο από το περιστατικό έδειξε έναν άνδρα να τραβάει μια βαλίτσα να καταρρέει στο έδαφος καθώς εκτυλίσσονταν οι πυροβολισμοί.

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Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας καταγράφει επίσης τον πρώτο ένοπλο δράστη να τρέχει μακριά, ενώ ο δεύτερος πυροβολεί ξανά τον Σουαστέγκι.

Η αίθουσα αφίξεων ήταν κλειστή για περισσότερες από δύο ώρες, ενώ οι εγκληματολόγοι και η αστυνομία διεξήγαγαν έρευνες στο σημείο.

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