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Συγκινητικές ήταν οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο «Ατζέκα» πριν την έναρξη του αγώνα Μεξικό-Εκουαδόρ για το Μουντιάλ 2026, καθώς όλο το στάδιο φώναζε «δεν είστε μόνοι», στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στους πολίτες της Βενεζουέλας που επλήγησαν από τον διπλό σεισμό.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο πριν την ανάκρουση των εθνικών ύμνων, ο εκφωνητής του γηπέδου κάλεσε τους φιλάθλους των δύο ομάδων να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα των δύο καταστροφικών σεισμών που εκδηλώθηκαν στην Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου.

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Στην συνέχεια, χιλιάδες φίλαθλοι ακολούθησαν τον ρυθμό του εκφωνητή και φώναξαν όλοι μαζί «δεν είστε μόνοι», δείχνοντας την αλληλεγγύη τους προς τον λαό της Βενεζουέλας.