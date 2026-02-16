Βίντεο που καταγράφει την αιφνίδια κατάρρευση της Μις Υφήλιος, Φάτιμα Μπος Φερνάντες, κατά τη διάρκεια δημόσιας εμφάνισής της στο Εκουαδόρ, έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, σε φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε στη χώρα, παρουσία χιλιάδων θεατών. Σύμφωνα με το TMZ, η 25χρονη κατέρρευσε ενώ βρισκόταν πάνω σε άρμα, χαιρετώντας το συγκεντρωμένο πλήθος.

Η Φερνάντες, η οποία κατέκτησε τον τίτλο της Μις Υφήλιος 2025 τον Νοέμβριο, συμμετείχε στο Φεστιβάλ Φρούτων και Λουλουδιών. Μαρτυρίες και οπτικό υλικό δείχνουν ότι, ενώ αρχικά εμφανιζόταν χαμογελαστή και ευδιάθετη, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα φάνηκε να χάνει την ισορροπία της, πριν τελικά πέσει στα γόνατα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι διοργανωτές της εκδήλωσης, οι οποίοι έσπευσαν να τη στηρίξουν, ενώ διασώστες που βρίσκονταν στον χώρο της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, αποφασίστηκε να αποχωρήσει από το υπόλοιπο πρόγραμμα της ημέρας, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο οργανισμός Miss Universe Organization ούτε η ίδια έχουν προχωρήσει σε επίσημη τοποθέτηση για τα αίτια της αιφνίδιας αδιαθεσίας. Παρά το απρόοπτο συμβάν, η ίδια φέρεται να διατήρησε την ψυχραιμία της καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού.

Έντονες αντιδράσεις από τη νίκη της

Η πρόσφατη επικράτηση της Φάτιμα στον διαγωνισμό στην Ταϊλάνδη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις. Η νίκη της θεωρήθηκε από πολλούς ως ανατροπή «κόντρα σε όλα τα προγνωστικά», ιδιαίτερα μετά τον σάλο που είχε ξεσπάσει όταν ο εκτελεστικός παραγωγός του διαγωνισμού την είχε χαρακτηρίσει «χαζή», οδηγώντας μάλιστα σε αποχώρηση διαγωνιζόμενων σε ένδειξη συμπαράστασης προς το πρόσωπό της.

Παράλληλα, δεν έλειψαν οι αντιδράσεις από μερίδα τηλεθεατών, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η Ολίβια Γιασέ, Μις Ακτή Ελεφαντοστού, που κατέλαβε την τέταρτη θέση αναπληρωματικής, άξιζε να κερδίσει τον τίτλο. Άλλοι εξέφρασαν την άποψη ότι το στέμμα έπρεπε να απονεμηθεί είτε στη Μις Φιλιππίνες είτε στη Μις Ταϊλάνδη. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η δημόσια τοποθέτηση της Νάταλι Γκλεμπόβα, Μις Υφήλιος 2005, η οποία δήλωσε ότι, κατά τη γνώμη της, η Μις Ταϊλάνδη ήταν η πραγματική νικήτρια του διαγωνισμού.