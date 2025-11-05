Το επεισόδιο σημειώθηκε όταν ο πρόεδρος του οργανισμού, Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ, επέπληξε δημόσια τη Μις Μεξικό, Μελίσα Φλόρες Μπος, για την απουσία της από φωτογράφιση χορηγών. Μπροστά στις κάμερες, ο Ιτσαραγκρισίλ ζήτησε από την Μεξικανή καλλονή να σταθεί όρθια και να εξηγήσει τον λόγο της απουσίας της.

Η ίδια, σε εμφανώς δύσκολη θέση, απάντησε πως δεν θεωρεί σωστό να την επιπλήττουν δημοσίως, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του προέδρου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες την αποκάλεσε «χαζή». Στη συνέχεια, φέρεται να έδωσε εντολή στο προσωπικό ασφαλείας να τη συνοδεύσει εκτός αίθουσας, όταν εκείνη επέμεινε να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Advertisement

Advertisement

Η στάση αυτή εξόργισε πολλές από τις συμμετέχουσες, οι οποίες σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και αποχώρησαν από την εκδήλωση, παρά τις εκκλήσεις του προέδρου να παραμείνουν.

The moment things got heated between Papa Nawat and Miss Universe Mexico prompting Queen Victoria Kjær Theilvig and the other girls leaving the venue.#MissUniverse2025 #74thMissUniverse #MissUniverse #MGIxMU pic.twitter.com/Wmn8bvNEMM November 4, 2025

Ανάμεσά τους και η νικήτρια του 2024, Βικτόρια Θίλβινγκ, η οποία δήλωσε στους δημοσιογράφους έξω από την αίθουσα:

«Πρόκειται για τα δικαιώματα των γυναικών. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε τέτοια συμπεριφορά. Τους σεβόμαστε όλους, αλλά δεν πρέπει να χειριζόμαστε έτσι τους ανθρώπους».

Η Θίλβινγκ συνέχισε λέγοντας πως «το να ταπεινώνεις μια άλλη γυναίκα είναι πέρα από κάθε έννοια σεβασμού» και πρόσθεσε πως «παίρνει το παλτό της και φεύγει», σε μια κίνηση που πολλοί στα κοινωνικά δίκτυα χαρακτήρισαν ως «μια από τις πιο δυνατές στιγμές στην ιστορία του Miss Universe».

Άλλοι ωστόσο την κατηγόρησαν ότι παραβίασε το πρωτόκολλο και διέκοψε μια επίσημη διοργάνωση.

Advertisement

Day 3 Eskandalo.

Miss Universe 2024 Victoria Kjær Theilvig and some of the girls walked out minutes before the orientation started.#MissUniverse2025 #74thMissUniverse #MissUniverse pic.twitter.com/PahDM5QSrI — Yashael 👑❣️📸 (@Dainsleif_10) November 4, 2025

Μετά το περιστατικό, η Θίλβινγκ δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία της μαζί με τη Μις Μεξικό στη σκηνή των καλλιστείων, γράφοντας:

«Πάντα περήφανη για τη φίλη μου @fatimaboschfdz. Το να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου δεν είναι εύκολο, αλλά είναι πράξη δύναμης και αυτοσεβασμού. Σημαίνει να γνωρίζεις την αξία σου και να μη δέχεσαι να σε κάνουν να σωπάσεις. Αρκετά πια οι φωνές μας θα ακουστούν δυνατά και καθαρά». Advertisement

Με πληροφορίες από dailymail