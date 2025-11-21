Η 25χρονη Φάτιμα Μπος από το Μεξικό στέφθηκε νέα Miss Universe στον 74ο διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στην Ταϊλάνδη, σε μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από έντονη αναστάτωση και παρασκήνιο.

Ο θεσμός, ένας από τους παλαιότερους παγκοσμίως και με ρίζες στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρέθηκε φέτος στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς καταγγελίες και εσωτερικές συγκρούσεις ανέδειξαν – σύμφωνα με το BBC – τις πολιτισμικές τριβές ανάμεσα στους Ταϊλανδούς και τους Μεξικανούς ιδιοκτήτες του.

Η Μπος είχε γίνει γνωστή ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου, όταν εγκατέλειψε μια επίσημη εκδήλωση του διαγωνισμού μετά από επεισόδιο με τον πρόεδρο του οργανισμού, Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ.

Εκείνος την είχε επικρίνει δημόσια μπροστά σε δεκάδες υποψήφιες επειδή, όπως είπε, δεν ήταν αρκετά δραστήρια στα social media. Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, οδηγώντας τον Ιτσαραγκρισίλ να απολογηθεί δημόσια με εμφανή συναισθηματική φόρτιση.

Λίγο αργότερα, δύο μέλη της κριτικής επιτροπής παραιτήθηκαν, με έναν εξ αυτών να υποστηρίζει πως η διαδικασία ήταν «προκαθορισμένη».

Στον τελικό της διοργάνωσης, η εκπρόσωπος της Ταϊλάνδης, Πραβινάρ Σινγκ, κατέκτησε τη δεύτερη θέση, ενώ στην πεντάδα βρέθηκαν επίσης οι Μις Βενεζουέλα, Φιλιππίνες και Ακτή Ελεφαντοστού.

Η Ταϊλάνδη φιλοξένησε τον θεσμό για τέταρτη φορά, με τη φετινή της υποψήφια να θεωρείται ευρέως φαβορί στους διαδικτυακούς κύκλους.