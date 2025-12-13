Η ανάρτηση, στην εφαρμογή Jodel, έδειχνε τη Σάρα να τραβά τα μάτια της προς τα πλάγια με τα δάχτυλα μια χειρονομία που σε διεθνές πλαίσιο συνδέεται με προσβλητικά στερεότυπα για ανθρώπους ασιατικής καταγωγής.

Το σχόλιο που συνόδευε τη φωτογραφία ήταν στα φινλανδικά «kiinalaisenkaa syömäs», που σημαίνει περίπου «τρώγοντας με έναν Κινέζο». Η δημοσίευση προκάλεσε άμεση και ευρεία κατακραυγή σε κοινωνικά δίκτυα για την προσβλητική της φύση.

Αρχική δικαιολόγηση και συγγνώμη

Αρχικά, η Τζαφτσέ υποστήριξε ότι η εκφερόμενη χειρονομία δεν ήταν ρατσιστική, αλλά ότι ήταν αποτέλεσμα πονοκεφάλου καθώς έτριβε τους κροτάφους της και τέντωνε τα μάτια της μια εξήγηση που όμως δεν έπεισε το κοινό ούτε περιόρισε την οργή στο διαδίκτυο. Λίγο αργότερα, εξέδωσε δημόσια συγγνώμη, λέγοντας ότι κατανοεί πως οι πράξεις της προκάλεσαν πληγές σε πολλούς και ότι λυπάται βαθιά για αυτό.

Αφαίρεση τίτλου και αντικατάσταση

Παρά τη δημόσια συγγνώμη, η Οργάνωση Miss Finland ανακοίνωσε ότι ανεξαρτήτως της αξίας του ατόμου, η θέση της Miss Finland απαιτεί ευθύνη και σεβασμό, και δεν συμβιβάζεται με καμία μορφή ρατσισμού ή διάκρισης. Λίγο μετά, σε συνέντευξη Τύπου, επιβεβαιώθηκε ότι ο τίτλος της αφαιρέθηκε.

Η Σάρα Τζαφτσέ, που γεννήθηκε στην πόλη Ούλου με μητέρα από τη Φινλανδία και πατέρα από το Κόσοβο, επανέλαβε τη συγγνώμη της λέγοντας ότι λυπάται ειλικρινά όλους όσους προσέβαλε και πλήγωσε με την ανάρτησή της.

Τη θέση της νέας Miss Finland 2025 ανέλαβε η Τάρα Λέχτονεν, η οποία είχε τερματίσει στη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό. Η Λέχτονεν δήλωσε ότι θα υπηρετήσει τον ρόλο με σεβασμό και υπευθυνότητα, παρά τις ασυνήθιστες συνθήκες της ανάληψης του τίτλου.

Με πληροφορίες από helsinkitimes και ndtv.com