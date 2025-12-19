Νεκρός από τα πυρά αγνώστων έπεσε ο 33χρονος ποδοσφαιριστής Μάριο Πινέιντα στο Εκουαδόρ ενώ στην επίθεση δολοφονήθηκε και η σύζυγός του. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε, μάλιστα, τη στιγμή της δολοφονικής επίθεσης που σημειώθηκε την Τετάρτη ενώ ο 33χρονος ήταν έξω από ένα κατάστημα.

Στο βίντεο φαίνονται δύο άνδρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους να πλησιάζουν τον ποδοσφαιριστή προτάσσοντας τα όπλα τους με τον ίδιο να σηκώνει τα χέρια σαν να τους παρακαλεί να τον λυπηθούν. Οι δύο εκτελεστές αδειάζουν τα όπλα τους στον Πινέιντα και τη σύζυγό του ενώ από τα πυρά τους τραυματίστηκε και η μητέρα του ποδοσφαιριστή.

Τοπικά μέσα μεταδίδουν ότι αν και δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση για τα κίνητρα της δολοφονίας, οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για εκτέλεση συμβολαίου θανάτου με στόχο τον 33χρονο. Λίγες ώρες νωρίτερα ο Πινέιντα φέρεται να είχε αναδημοσιεύσει ανακοίνωση των συμπαικτών του ότι δεν θα κατέβαιναν στο γήπεδο λόγω των οφειλών της Barcelona SC στην οποία αγωνιζόταν.

Η διπλή εκτέλεση έγινε στην πόλη Γκουαγιακίλ, η οποία, όπως σημειώνει το BBC, αποτελεί θέατρο βίας από συμμορίες και διακίνησης ναρκωτικών, με 1.900 δολοφονίες να έχουν καταγραφεί μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου.