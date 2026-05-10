Σοκ έχει προκαλέσει στην περιοχή των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη η άγρια δολοφονία ενός άνδρα το βράδυ του Σαββάτου (09.05.2026), όταν διαπληκτισμός μεταξύ ατόμων κατέληξε σε αιματηρό επεισόδιο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συνάντηση σε οικία μεταξύ τριών ανδρών και άλλων ατόμων εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, η οποία οδήγησε σε χρήση όπλου και στον θανάσιμο τραυματισμό ενός εκ των εμπλεκομένων. Μετά το περιστατικό, οι δράστες φέρεται να μετέφεραν τη σορό και να την πέταξαν στον ποταμό Λουδίας σε προσπάθεια συγκάλυψης.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα μετά από ειδοποίηση πολίτη και ξεκίνησε έρευνες, οδηγώντας σε ταχεία σύλληψη δύο υπόπτων. Οι ίδιοι φέρονται να έχουν ομολογήσει τόσο την πράξη όσο και την απόπειρα απόκρυψης της σορού.

Οι έρευνες συνεχίζονται από τις αρχές για τον εντοπισμό της σορού και τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών και του κινήτρου της υπόθεσης, η οποία έχει ανατεθεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.