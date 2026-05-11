Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό της σορού του 54χρονου άνδρα που δολοφονήθηκε στα Μάλγαρα και στη συνέχεια πετάχτηκε στον Ποταμό Λουδία. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες της αστυνομίας και της ΕΜΑΚ, μέχρι στιγμής το πτώμα δεν έχει εντοπιστεί.

Οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 43 και 44 ετών, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, 11 Μαΐου 2026, ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση ανθρωποκτονίας.

Η δολοφονία σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, όταν οι δύο κατηγορούμενοι συναντήθηκαν με το θύμα και ακόμη δύο Ρομά σε σπίτι στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συνάντησης ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ των παρευρισκομένων, πιθανότατα για διαφορές που σχετίζονταν με ναρκωτικά.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους τρεις Έλληνες φέρεται να άρπαξε όπλο που ανήκε σε άλλο μέλος της παρέας και να πυροβόλησε τον 54χρονο στο κεφάλι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξε η μαρτυρία πολίτη, ο οποίος είδε τους δύο δράστες να μεταφέρουν τη σορό του θύματος σε αυτοκίνητο και ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές αρχές.

Μετά την καταγγελία ξεκίνησε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, που οδήγησε λίγο αργότερα στη σύλληψη των δύο ανδρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι ομολόγησαν τη δολοφονία στους αστυνομικούς.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες έδεσαν τη σορό με τούβλα, την τοποθέτησαν στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου και στη συνέχεια την πέταξαν στον ποταμό Λουδία, επιχειρώντας να εξαφανίσουν τα ίχνη του εγκλήματος.

Οι έρευνες της Ελληνική Αστυνομία συνεχίζονται με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τη σορό και να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες της υπόθεσης.