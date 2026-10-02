Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ευρώπη συμφώνησε να διαθέσει άμεσα σημαντικές ποσότητες από τα αποθέματα ντίζελ που διαθέτει, μετά από έντονες πιέσεις του Αμερικανού προέδρου για τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων.

Οι χώρες της G7 θα αποδεσμεύσουν συνολικά έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα μέσα στο επόμενο τετράμηνο.

Η διαδικασία θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ενώ τα κράτη-μέλη της G7 συμφώνησαν να μην επιβάλουν περιορισμούς ή απαγορεύσεις στις μεταξύ τους εξαγωγές.

Η απόφαση αυτή στοχεύει στην αντιμετώπιση των διαταραχών στον εφοδιασμό και την αποκλιμάκωση των τιμών που έχουν φτάσει σε επίπεδα-ρεκόρ λόγω των διεθνών συγκρούσεων.

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«Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να διαθέσει τεράστια ποσότητα από τα μεγάλα αποθέματα ντίζελ που διαθέτει. Η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα», έγραψε πριν από λίγο ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Όπως αποκάλυψε το Reuters, η συμφωνία έρχεται μετά από πιέσεις του Αμεριικανού προέδρου προς τις Βρυξέλλες με σκοπό την συγκράτηση των τιμών των καυσίμων, μετά την εκτόξευσή τους εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

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“Europe has just agreed to release a massive amount of their heavily stocked Diesel Oil. The process will begin immediately…” – President Donald J. Trump pic.twitter.com/SkU8ANK7ev — The White House (@WhiteHouse) October 2, 2026

Οι μέσες τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ εκτινάχθηκαν σε επίπεδα-ρεκόρ, φτάνοντας τα 6,50 δολάρια ανά γαλόνι στα τέλη Σεπτεμβρίου σημειώνοντας απότομη άνοδο σε σχέση με πέρυσι εν μέσω διαταραχών στον εφοδιασμό που πυροδοτήθηκαν τόσο από τον πόλεμο στο Ιράν, που δεν έχει καταφέρει να τερματίσει ο Ντόνα΄ντ Τραμπ, όσο και από τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία.

Σε χθεσινή του ανάρτησή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ είχε δηλώσει ότι οι Ευρωπαίοι «θα πρέπει να επιταχύνουν την υλοποίηση των υφιστάμενων δεσμεύσεών τους και να διαθέσουν άμεσα επιπλέον προμήθειες, ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνεχιζόμενες διαταραχές».

«Η Αμερική πράττει το καθήκον της. Αναμένουμε από τους συμμάχους μας να συνοδεύσουν τις δεσμεύσεις τους με πράξεις» είχε γράψει χαρακτηριστικά..

Η κυβέρνηση Τραμπ, ασκεί τρομακτικές πιέσεις καθώς δέχεται σκληρή κριτική στο εσωτερικό για την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

G7: Αποδέσμευση 100. εκατ. βαρελιών

Στη διάρκεια των συνομιλιών σήμερα στους G7, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος προήδρευσε στη σύνοδο, δήλωσε ότι οι χώρες της G7 θα αποδεσμεύσουν έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα σε διάστημα τεσσάρων μηνών. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA).

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Je viens de réunir les dirigeants du G7 pour évoquer la situation énergétique mondiale.



Nous sommes d’accord pour travailler de manière coordonnée pour contribuer à la baisse des prix des produits pétroliers, notamment du diesel.



Nous avons décidé de :



→ flexibiliser la… pic.twitter.com/ilaXb94kD6 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 2, 2026

«Συμφωνήσαμε ότι δεν θα υπάρξουν περιορισμοί ή απαγορεύσεις εξαγωγών μεταξύ των μελών της G7» τόνισε ο Μακρόν υπογραμμίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε απειλήσει να μειώσει τις εξαγωγές φυσικού αερίου των ΗΠΑ, ήταν επίσης «πολύ σαφής σε αυτό το σημείο».

Αυτές οι αποφάσεις «θα πρέπει να μειώσουν τις τιμές των καυσίμων», ανέφερε.

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Οι ηγέτες της G7 δεσμεύτηκαν ακόμη ότι «θα απέχουν από περιορισμούς στις εξαγωγές ενέργειας και ενεργειακών προϊόντων μεταξύ των χωρών της G7» και καλούν όλους τους παραγωγούς «να απέχουν από απαγορεύσεις που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις εντάσεις στην αγορά».