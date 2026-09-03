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Το νέο τέλος των τριών ευρώ ανά κατηγορία αντικειμένου στοχεύει στον περιορισμό των εισαγωγών από κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Οι βελγικές αρχές εκτιμούν ότι το μέτρο προστατεύει τους καταναλωτές από μη συμμορφούμενα προϊόντα και ενισχύει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Η επιβολή του φόρου οδήγησε σε σημαντική αύξηση της μέσης αξίας των εισαγόμενων αγαθών και σε πρόσθετα τελωνειακά έσοδα.

Στοιχεία από τη Γαλλία επιβεβαιώνουν μια γενικότερη τάση μείωσης των εισαγωγών μικροδεμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά την εφαρμογή του μέτρου.

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Εντυπωσιακή μείωση κατά 53% κατέγραψαν οι εισαγωγές μικροδεμάτων τον Ιούλιο, κυρίως από τους γνωστούς κινεζικούς κολοσσούς λιανεμπορίου, στο αεροδρόμιο της Λιέγης που αποτελεί κόμβο για το διαδικτυακό εμπόριο στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τις βελγικές τελωνειακές υπηρεσίες, οι σηματικές απώλειες έρχονται μετά τον ειδικό φόρο που επέβαλλε η ΕΕ στα δέματα με τη μέση αξία των εισαγόμενων αγαθών σχεδόν να διπλασιάζεται, ξεπερνώντας τα 10 ευρώ. Αυτό είναι ένα σαφές σημάδι ότι οι πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου και οι πελάτες τους έχουν προσαρμοστεί.

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«Τα αρχικά αποτελέσματα δείχνουν ότι αυτό το μέτρο παράγει ήδη απτά αποτελέσματα. Παρατηρούμε μια σημαντική μείωση στις αποστολές δεμάτων πολύ χαμηλής αξίας, σημαντικά πρόσθετα έσοδα και ενίσχυση της ικανότητάς μας για την καταπολέμηση επικίνδυνων, μη συμμορφούμενων ή παραποιημένων προϊόντων», δήλωσαν ο υπουργός Οικονομίας Νταβίντ Κλαρινβάλ και ο υπουργός Οικονομικών Ζαν Ζαμπόν, σε ανακοίνωσή τους.

Από την 1η Ιουλίου, τα μικροδέματα (αξίας κάτω των 150 ευρώ) που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπόκεινται σε νέο τέλος ύψους τριών ευρώ ανά κατηγορία αντικειμένου που περιέχεται σε κάθε δέμα.

Αυτό το μέτρο στοχεύει στον περιορισμό μαζικής εισροής εμπορευμάτων, κυρίως από την Κίνα, εμπορεύματα που αγοράζονται από ασιατικές πλατφόρμες όπως η Shein, η Temu ή η AliExpress, και συχνά δεν συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Αυτός ο φόρος στοχεύει τόσο στην προστασία των καταναλωτών από δυνητικά επικίνδυνα προϊόντα όσο και στην υπεράσπιση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και λιανοπωλητών που κατήγγειλαν αυτό που θεωρούσαν αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς τα μικρά δέματα που εισάγονταν στην ΕΕ προηγουμένως εξαιρούνταν πλήρως από τους τελωνειακούς δασμούς.

Ενώ δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα ενοποιημένα στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα βελγικά στοιχεία επιβεβαιώνουν την τάση που έχει ήδη καταγραφεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με τα γαλλικά τελωνεία, οι εισαγωγές μικροδεμάτων έχουν μειωθεί κατά 30 έως 40% συνολικά στην ΕΕ από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο φόρος.

Σχεδόν 5,9 δισεκατομμύρια μικρά δέματα εισήλθαν στην ευρωπαϊκή αγορά το 2025, ή περισσότερα από 180 ανά δευτερόλεπτο. Αυτό είναι τέσσερις φορές περισσότερο από ό,τι το 2022. Από αυτό το σύνολο, το 93% προήλθε από την Κίνα.