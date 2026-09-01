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Με πτώση ξεκίνησε η πολυαναμενόμενη χρηματιστηριακή πορεία της Shein στο Χονγκ Κονγκ, βάζοντας από την πρώτη ημέρα ερωτήματα για το κατά πόσο ο κολοσσός της fast fashion μπορεί να συνεχίσει να στηρίζεται στις εξαιρετικά χαμηλές τιμές που τον έκαναν παγκόσμιο φαινόμενο.

Η εταιρεία άντλησε περίπου 1,7 δισ. δολάρια από την εισαγωγή της και αποτιμήθηκε στα 26,3 δισ. δολάρια, πολύ χαμηλότερα από τα σχεδόν 100 δισ. δολάρια που άγγιζε κάποτε η αξία της. Ωστόσο, η μετοχή υποχώρησε έως και 10% στις πρώτες συναλλαγές.

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Αναλυτές εκτιμούν ότι η αρνητική πρεμιέρα αντανακλά τις αμφιβολίες των επενδυτών για το αν η Shein μπορεί να επιστρέψει στους παλιούς ρυθμούς ανάπτυξης, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένο κόστος, σκληρότερο ανταγωνισμό, εμπορικές εντάσεις και αυστηρότερο έλεγχο για τις εργασιακές και περιβαλλοντικές πρακτικές της.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το τι μπορεί να σημαίνει η εξέλιξη για τους καταναλωτές. Σύμφωνα με αναλυτές, οι εξαιρετικά χαμηλές τιμές της Shein γίνονται ολοένα δυσκολότερο να διατηρηθούν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αυξήσεων στο μέλλον.

Η εισαγωγή της Shein είναι η μεγαλύτερη δημόσια προσφορά στο Χονγκ Κονγκ μέχρι στιγμής φέτος και θεωρείται ένα σημαντικό τεστ για το κατά πόσο οι επενδυτές εξακολουθούν να πιστεύουν στο μοντέλο της fast fashion.