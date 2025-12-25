Στοιχεία για την αγοραστική προτίμηση των Ελλήνων, ενόψει και των Χριστουργεννιάτικων αγορών, έδωσε η έρευνα της NielsenIQ για λογαριασμό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ).

Όπως προέκυψε, 8 στους 10 Έλληνες στρέφονται για τις αγορές τους σε online πλατφόρμες εκτός Ε.Ε. με τις Temu, Shein, Trendyol και Aliexpress να είναι οι πιο διαδεδομένες, με τους περισσότερους να αγοράζουν ρούχα, παπούτσια, είδη σπιτιού, μικροαντικείμενα, ηλεκτρονικά και gadgets.

Κατά μέσο όρο διαπιστώθηκε ότι οι καταναλωτές ξοδεύουν 244 ευρώ το χρόνο που αντιστοιχεί στο 45% της συνολικής online δαπάνης τους.

Εμπιστοσύνη και ικανοποίηση

-4 στους 10 χρήστες δηλώνουν υψηλή ικανοποίηση από τις αγορές τους αν και η εμπιστοσύνη παραμένει μέτρια, με έντονη επιφυλακτικότητα. Οι μη χρήστες δηλώνουν πολύ χαμηλή εμπιστοσύνη σε αυτές τις πλατφόρμες

Ποιότητα, ασφάλεια και ευρωπαϊκά πρότυπα

-6 στους 10 καταναλωτές θεωρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας «πολύ σημαντικά» αν και

-7 στους 10 χρήστες αυτών των matketplaces γνωρίζουν ότι αυτά ενδέχεται να μην συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά standards.

Ο πιο σημαντικός λόγος που το 80% των Ελλήνων καταναλωτών στρέφεται σε αυτές τις πλατφόρμες είναι φυσικά οι χαμηλές τιμές και η ευκολία να βρούν όσα χρειάζονται από την άνεση του σπιτιού του, ενώ σχεδόν 1 στους 3 καταναλωτές εμφανίζεται θετικός στην εφαρμογή ειδικού τέλους ανά παραγγελία, που έπιβάλει από την 1η Ιανουαρίου του 2026 η ΕΕ., κυρίως όσοι δεν αγοράζουν από αυτές τις πλατφόρμες.

Σε περίπτωση αύξησης των τιμών λόγω των δασμών της ΕΕ, σχεδόν 40% των χρηστών δηλώνει ότι θα σταματούσε τις αγορές από αυτές τις πλατφόρμες.



Οι καταναλωτές γνωρίζουν ότι οι πλατφόρμες λιανικής Temu και Shein προέρχονται από την Ασία ενώ λιγότεροι ξέρουν τη χώρα προέλευσης των προιόντων της Trendyol και Aliexpress, αν και όπως διαπιστώθηκε, οι καταναλωτές δεν επηρεάζονται από την χώρα προέλευσης σε αντίθεση με αυτούς που δεν ψωνίζουν από αυτές.

Ψηλά στις προτιμήσεις των Έλληνων

Η ελληνική αγορά παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή διείσδυση στις πλατφορμών με έδρα χώρες εκτός Ε.Ε., κυρίως λόγω της πολιτικής χαμηλών τιμών και της έντονης παρουσίας τους στα social media. Παρά τη μεγάλη χρήση, οι καταναλωτές διατηρούν ωστόσο σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ποιότητα, την ασφάλεια συναλλαγών και την προστασία προσωπικών δεδομένων ενώ η συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο για τη βιωσιμότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς οι καταναλωτές ε[ηρεάζονται από πιθανές ρυθμιστικές παρεμβάσεις

Ίση φορολογική μεταχείριση ζητούν οι επιχειρήσεις

«Τα ευρήματα της έρευνας καταγράφουν με ποσοτικούς όρους αυτό που στο λιανεμπόριο βιώνουμε ήδη ως δομική στρέβλωση: τη διαμόρφωση ενός παράλληλου εμπορίου, όπου η χαμηλή τιμή επιτυγχάνεται μέσω απουσίας κανόνων» υποστηρίζει ο Κώστας Γεράρδος, Πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ.

Υπογραμμίζει ακόμη, ότι «οι ευρωπαϊκές και ελληνικές επιχειρήσεις λιανικής λειτουργούν σε περιβάλλον υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης, αυστηρών ελέγχων και πλήρους συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Αντίθετα, ένα μεγάλο μέρος των marketplaces χωρών με έδρα εκτός Ε.Ε., δραστηριοποιείται ουσιαστικά εκτός αυτού του πλαισίου, χωρίς ισοδύναμες υποχρεώσεις και χωρίς αντίστοιχη ευθύνη για τα προϊόντα που διαθέτει στην ευρωπαϊκή αγορά».

Η έρευνα έδειξε ωστόσο, ότι στοχευμένες ρυθμιστικές παρεμβάσεις μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά τη συμπεριφορά των καταναλωτών, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι υπάρχει περιθώριο πολιτικής δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Ζητούμε ίσους κανόνες για όλους: ουσιαστικούς ελέγχους, φορολογική και τελωνειακή ισοτιμία και διασφάλιση ότι κάθε προϊόν που εισέρχεται στην ευρωπαϊκή αγορά πληροί τα ίδια πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Η προστασία του καταναλωτή και η βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού λιανεμπορίου δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά, απαιτούν ενιαίο, συνεκτικό και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό πλαίσιο» υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΑ.

