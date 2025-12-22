Μια νέα εικόνα στις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων καταγράφει η πρόσφατη πανελλαδική έρευνα της NielsenIQ για λογαριασμό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), αποτυπώνοντας την εκρηκτική διείσδυση ασιατικών ηλεκτρονικών πλατφορμών όπως Temu και Shein στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες που ψωνίζουν online έχουν πραγματοποιήσει αγορές από πλατφόρμες με έδρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως λόγω των εξαιρετικά χαμηλών τιμών που προσφέρουν. Το 94% των συμμετεχόντων στην έρευνα έκανε ηλεκτρονικές αγορές μέσα στο τελευταίο 12μηνο, και από αυτούς το 85% επέλεξε τουλάχιστον μία φορά τέτοιες ασιατικές πλατφόρμες.

Τι αγοράζουν οι Έλληνες καταναλωτές

Οι Έλληνες χρήστες αγοράζουν κυρίως:

Ρούχα και αξεσουάρ

Είδη για το σπίτι

Μικρά gadgets και ηλεκτρονικά

Το βασικό κίνητρο πίσω από αυτές τις επιλογές είναι ξεκάθαρο: η χαμηλή τιμή υπερισχύει κάθε άλλου παράγοντα, ακόμα και της ποιότητας ή των ευρωπαϊκών προδιαγραφών ασφάλειας προϊόντων. Οι καταναλωτές γνωρίζουν ότι πολλά προϊόντα από πλατφόρμες εκτός ΕΕ μπορεί να μην πληρούν τα ίδια πρότυπα που ισχύουν στην Ευρώπη, αλλά παρ’ όλα αυτά συνεχίζουν να τις επιλέγουν.

Μάλιστα, περίπου 3 στους 10 χρήστες αγοράζουν από αυτές τις πλατφόρμες τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, ενώ η μέση ετήσια δαπάνη σε marketplaces εκτός ΕΕ φτάνει τα 244 ευρώ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το μισό της συνολικής online δαπάνης αυτών των χρηστών.

Παρά τη μεγάλη αποδοχή, οι Έλληνες καταναλωτές εκφράζουν επιφυλακτικότητα για την ποιότητα, την ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ενώ αρκετοί δηλώνουν υψηλό βαθμό ικανοποίησης από τις αγορές που έχουν κάνει, η εμπιστοσύνη δεν είναι αδιαμφισβήτητη — κάτι που αναδεικνύει το περίπλοκο ισοζύγιο ανάμεσα στην τιμή και την ποιότητα στην ψηφιακή αγορά.

Η τύχη του μικρού εμπορικού καταστήματος

Η ραγδαία εξάπλωση πλατφορμών όπως η Temu και η Shein δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή στις αγοραστικές συνήθειες, αλλά μια υπαρξιακή πρόκληση για το μικρό εμπορικό κατάστημα στην Ελλάδα.

Οι μικροί έμποροι, με υψηλότερο λειτουργικό κόστος, φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και αυστηρό πλαίσιο συμμόρφωσης, αδυνατούν να ανταγωνιστούν τις εξαιρετικά χαμηλές τιμές των ασιατικών marketplaces.

Το αποτέλεσμα είναι η σταδιακή συρρίκνωση της τοπικής αγοράς, η πίεση στα περιθώρια κέρδους και, σε πολλές περιπτώσεις, το λουκέτο. Χωρίς ίσους κανόνες ανταγωνισμού, ουσιαστικό έλεγχο στις εισαγωγές και στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των μικρών επιχειρήσεων, το παραδοσιακό εμπορικό κατάστημα κινδυνεύει να μετατραπεί από ζωντανό κύτταρο της γειτονιάς σε «ανάμνηση» μιας άλλης εποχής…

