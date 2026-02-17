Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλιμακώνει την πίεση στις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες, ανοίγοντας σήμερα επίσημη έρευνα κατά της Shein για εθιστικό σχεδιασμό, αδιαφανείς αλγορίθμους και πώληση παράνομων προϊόντων ακόμη και αντικειμένων που ενδέχεται να συνδέονται με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η διαδικασία κινείται στο πλαίσιο του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) και αποτελεί ένα από τα πιο ηχηρά τεστ εφαρμογής του νέου ευρωπαϊκού κανονιστικού οπλοστασίου στις διαδικτυακές αγορές.

Οι Βρυξέλλες εξετάζουν εάν η πλατφόρμα έχει λάβει επαρκή μέτρα για να αποτρέψει την κυκλοφορία παράνομων προϊόντων στην ενιαία αγορά, εάν οι πρακτικές επιβράβευσης χρηστών ενισχύουν εθιστικές συμπεριφορές και κατά πόσο οι καταναλωτές ενημερώνονται ουσιαστικά για το πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι που καθορίζουν τι βλέπουν και τι αγοράζουν.

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα θα κινηθεί σε τρεις άξονες.

Πρώτον, στους μηχανισμούς που έχει θεσπίσει η Shein για τον περιορισμό της πώλησης παράνομων προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου που θα μπορούσε να συνιστά υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, όπως κούκλες σεξ που μοιάζουν με παιδιά.

Δεύτερον, στους κινδύνους που απορρέουν από τον εθιστικό σχεδιασμό της υπηρεσίας, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής πόντων ή ανταμοιβών στους χρήστες για τη συνεχή συμμετοχή τους, καθώς και στα μέτρα που έχει λάβει η εταιρεία για τον μετριασμό αυτών των κινδύνων, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάζουν την ευημερία των χρηστών και την προστασία των καταναλωτών στο διαδίκτυο.

Τρίτον, στη διαφάνεια των συστημάτων σύστασης που χρησιμοποιεί η πλατφόρμα για να προτείνει προϊόντα και περιεχόμενο. Ο DSA υποχρεώνει τη Shein να γνωστοποιεί τους βασικούς παραμέτρους των αλγορίθμων της και να παρέχει τουλάχιστον μία εύκολα προσβάσιμη επιλογή σύστασης που δεν βασίζεται στη δημιουργία προφίλ χρήστη.

Η Επιτροπή θα προχωρήσει τώρα σε εις βάθος έρευνα κατά προτεραιότητα. Η έναρξη της επίσημης διαδικασίας δεν προδικάζει το αποτέλεσμα, αλλά δίνει στην Κομισιόν τη δυνατότητα να λάβει περαιτέρω μέτρα επιβολής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επιβολή προσωρινών μέτρων ή η έκδοση απόφασης μη συμμόρφωσης, ενώ παραμένει ανοιχτό και το ενδεχόμενο αποδοχής δεσμεύσεων από την εταιρεία για την αποκατάσταση των προβλημάτων που εντοπίζονται.

Δεν προβλέπεται συγκεκριμένη νομική προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η διάρκειά της θα εξαρτηθεί από την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, τον βαθμό συνεργασίας της Shein με τις ευρωπαϊκές αρχές και την άσκηση των δικαιωμάτων υπεράσπισης.

Στην έρευνα θα συμμετάσχει και η Coimisiún na Meán, ο ιρλανδικός συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών, ως εθνική αρχή της χώρας εγκατάστασης της Shein στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η σημερινή κίνηση έρχεται μετά από προκαταρκτικές αναλύσεις των εκθέσεων αξιολόγησης κινδύνου που υπέβαλε η εταιρεία, τις απαντήσεις της σε τρία επίσημα αιτήματα παροχής πληροφοριών της Επιτροπής τον Ιούνιο του 2024, τον Φεβρουάριο του 2025 και τον Νοέμβριο του 2025 καθώς και πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν από τρίτους.

Παράλληλα, η διαδικασία στο πλαίσιο του DSA συμπληρώνει τη συνεχιζόμενη συντονισμένη δράση για τη συμμόρφωση της Shein με το δίκαιο προστασίας των καταναλωτών, υπό την ηγεσία του Δικτύου Συνεργασίας για την Προστασία των Καταναλωτών, καθώς και τις ενέργειες των αρχών εποπτείας της αγοράς για την εφαρμογή του κανονισμού για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της πανευρωπαϊκής εκστρατείας ελέγχου του 2025 με έμφαση στα είδη παιδικής φροντίδας.

«Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα παράνομα προϊόντα απαγορεύονται, είτε βρίσκονται στα ράφια των καταστημάτων είτε σε διαδικτυακές αγορές. Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες διασφαλίζει την ασφάλεια των αγοραστών, προστατεύει την ευημερία τους και τους παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους αλγορίθμους με τους οποίους αλληλεπιδρούν. Θα αξιολογήσουμε εάν η Shein τηρεί αυτούς τους κανόνες και τις ευθύνες της», δήλωσε η Χένα Βίρκουνεν, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία.

