Στο Ecofin, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τάχθηκε υπέρ της πλήρους κατάργησης του ελάχιστου ορίου των 150 ευρώ για την επιβολή δασμών στα μικρά δέματα που εισάγονται από τρίτες χώρες – κυρίως από την Κίνα. Το μέτρο αφορά πρωτίστως τις αγορές των Ευρωπαίων καταναλωτών από τις γνωστές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου Temu και Shein.

Η ελληνική πλευρά υποστηρίζει την άμεση επιβολή δασμών ακόμη και στα δέματα χαμηλής αξίας. Όπως τόνισε ο υπουργός, μια τέτοια αλλαγή «είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διαφάνεια στο ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών και τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις».

Advertisement

Advertisement

Πότε θα τεθούν σε ισχύ οι νέοι δασμοί

Ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τη γαλλική πρόταση να εφαρμοστεί το νέο πλαίσιο από τις αρχές του 2026, αντί για το 2028, όπως προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός.

Η Κομισιόν είχε παρουσιάσει το μέτρο ήδη από τον Φεβρουάριο, στο πλαίσιο μιας ευρείας μεταρρύθμισης της τελωνειακής ένωσης που αποσκοπεί στην ενοποίηση διαδικασιών και δεδομένων μεταξύ των κρατών-μελών. Αν και αρχικά η εφαρμογή είχε τοποθετηθεί στα μέσα του 2028, οι πιέσεις τόσο από κράτη-μέλη όσο και από την ίδια την Επιτροπή οδήγησαν σε σημαντική επίσπευση.

Πλέον, το νέο καθεστώς δασμολόγησης αναμένεται να τεθεί σε ισχύ ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2026, μέσω ενός μεταβατικού συστήματος που προβλέπεται να εγκριθεί επίσημα στο επόμενο Ecofin, στις 12 Δεκεμβρίου.