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Νέο πρόστιμο 22 εκατ. ευρώ επέβαλε η Γαλλία στον κινεζικό κολοσσό Shein για τις επιστροφές, τις πληροφορίες των προϊόντων και την επιβεβαίωση των παραγγελιών, με την εταιρεία να απαντά ότι σκοπεύει να προσφύγει κατά της επιβολής του.

Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Καταναλωτών και Ελέγχου Απάτης (DGCCRF) ανακοίνωσε σήμερα ότι επέβαλε στη Shein πρόστιμο ύψους 16,7 εκατομμυρίων ευρώ για τα θέματα επιβεβαίωσης παραγγελιών και 5,8 εκατομμυρίων για τις επιστροφές και τις πληροφορίες περιβαλλοντικής ποιότητας.

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Πρόκειται για τεχνικά ζητήματα χωρίς κανένα αντίκτυπο για τους καταναλωτές που ήδη αντιμετωπίζονται όπου κρίνεται απαραίτητο και έχουν χρησιμοποιηθεί ως βάση για μια ακραία ποινή» ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της Shein που τόνισε πως η εταιρεία σκοπεύει να προσβάλει αμφότερες τις κυρώσεις στο σύνολό τους.

Η Γαλλία επέβαλε επίσης πρόστιμο 40 εκατομμυρίων ευρώ στην Shein, για παραπλανητικές πρακτικές εκπτώσεων τον περασμένο Ιούλιο, ενώ οι αρχές επεδίωξαν να αναστείλουν τη λειτουργία του marketplace, που λειτουργεί στην ιστοσελίδα της, αλλά το Εφετείο του Παρισιού απέρριψε την κίνηση αυτή τον Μάρτιο.

Η Shein, η οποία έχει κερδίσει εκατομμύρια καταναλωτές σε όλο τον κόσμο χάρη στις πολύ χαμηλές τιμές των προϊόντων της, αντιμετωπίζει αυξημένους ελέγχους στη Γαλλία από τον Νοέμβριο, όταν η αρχή προστασίας καταναλωτών βρήκε στην ιστοσελίδα της κούκλες του σεξ με την μορφή παιδιών και απαγορευμένα όπλα προς πώληση.

Έκτοτε, “έχουμε αποφασίσει να μην αφήσουμε σε ησυχία αυτές τις πλατφόρμες και θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα μέχρι να αλλάξουν πλήρως τις πρακτικές τους ή να φύγουν από την αγορά μας”, έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Σερζ Παπέν, ο υπουργός αρμόδιος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.