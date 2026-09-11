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Ένας 18χρονος που έφτασε στην Ελλάδα ως πρόσφυγας από την Ουκρανία. Ένας 31χρονος από το Ιράν που αποφάσισε να διεκδικήσει ένα νέο επαγγελματικό μέλλον. Μια νεαρή γυναίκα από την Αίγυπτο που μεγάλωσε με την Ελλάδα μέσα από το σχολείο της. Ένας Σύρος πρόσφυγας που στην πέμπτη δεκαετία της ζωής του αποφάσισε να σπουδάσει Νομική. Και μια μητέρα δύο παιδιών που κατάφερε να χωρέσει ένα ακόμη όνειρο ανάμεσα στις πολλαπλές απαιτήσεις της καθημερινότητάς της.

Πέντε άνθρωποι με διαφορετικές αφετηρίες που συναντιούνται φέτος στα ελληνικά πανεπιστήμια.

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Για κάποιους, η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να μοιάζει με το αυτονόητο επόμενο βήμα μετά το σχολείο. Για τους πρόσφυγες και τους πολίτες τρίτων χωρών, όμως, ο δρόμος προς ένα ελληνικό πανεπιστήμιο συχνά είναι πολύ πιο σύνθετος. Γραφειοκρατικές διαδικασίες, γλωσσικά εμπόδια, αναγνώριση και μετάφραση δικαιολογητικών, αλλά και η προσαρμογή σε ένα νέο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον μπορούν να μετατρέψουν ένα όνειρο σε μια διαδρομή γεμάτη εμπόδια.

Και κάπου εκεί, η σωστή υποστήριξη μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Το κοινό βήμα και των πέντε

Τους τελευταίους μήνες, μέσα από την υποστήριξη της Υπηρεσίας Απασχόλησης του SolidarityNow, πέντε άνθρωποι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων εισαγωγής σε ελληνικά πανεπιστήμια για αλλοδαπούς-αλλοεθνείς υποψηφίους.

Ο 18χρονος Ουκρανός πρόσφυγας ξεκινά πλέον ένα νέο κεφάλαιο της ζωής του, σπουδάζοντας στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο Αιγάλεω.

Ένας 31χρονος από το Ιράν πέτυχε την εισαγωγή του στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του ίδιου πανεπιστημίου.

Μια νεαρή γυναίκα από την Αίγυπτο, απόφοιτη ελληνικού σχολείου στη χώρα της, κάνει πλέον το επόμενο βήμα, σπουδάζοντας στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

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Ένας αναγνωρισμένος Σύρος πρόσφυγας, στην πέμπτη δεκαετία της ζωής του, αποδεικνύοντας ότι ποτέ δεν είναι αργά για να κυνηγήσει κανείς ένα όνειρο, πέτυχε την εισαγωγή του στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Και μια μητέρα δύο παιδιών με καταγωγή από το Ιράν κατάφερε να συνδυάσει τους πολλαπλούς ρόλους της ζωής της με την ακαδημαϊκή της πορεία, εισερχόμενη στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας στη Λαμία, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Μπορούμε μαζί να ξεπεράσουμε τα εμπόδια

Πίσω από κάθε επιτυχία υπάρχει μια διαδικασία που συχνά δεν είναι ούτε απλή ούτε αυτονόητη.

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Σε στενή συνεργασία με τον σύμβουλο απασχόλησης, οι πέντε υποψήφιοι συγκέντρωσαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προωθήθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταφράστηκαν και αναγνωρίστηκαν επίσημα, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής τους.

Πρόκειται για βήματα που μπορεί να φαίνονται τεχνικά και γραφειοκρατικά. Για έναν άνθρωπο που προσπαθεί να χτίσει τη ζωή του σε μια νέα χώρα όμως μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για το αν μια ευκαιρία θα γίνει τελικά πραγματικότητα.

Πέντε ιστορίες που έχουν σημασία

Οι πέντε εισαγωγές δεν είναι απλώς πέντε ακαδημαϊκές επιτυχίες.

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Είναι πέντε υπενθυμίσεις ότι η εκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα: ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες και γλώσσες, ανάμεσα σε ένα δύσκολο παρελθόν και ένα νέο ξεκίνημα, ανάμεσα στις αντιξοότητες του σήμερα και στις δυνατότητες του αύριο.

Πάνω απ’ όλα είναι μια υπενθύμιση ότι η ηλικία, η καταγωγή ή οι αφετηρίες μας δεν θα έπρεπε να καθορίζουν το πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε.

Τα όνειρα δεν έχουν ηλικία. Και όταν υπάρχει η κατάλληλη υποστήριξη, μπορούν να βρουν τον δρόμο τους προς την πραγματικότητα.

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