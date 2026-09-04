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Καθηγητής Μαθηματικών στο πανεπιστήμιο της Πάτρας, προσπαθεί να αποτρέψει τις αντιγραφές των φοιτητών του με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, απαγορεύοντας τους να φορούν γυαλιά εάν δεν έχουν ιατρική συνταγη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο καθηγητής ενημέρωσε τους φοιτητές του ότι απαγορεύεται βα φορούν μέσα στις εξετάσεις γυαλιά εάν δεν έχουν βεβαίωση από οφθαλμίατρο ότι τα χρειάζονται πραγματικά για να αποφύγει τη χρήση των περίφημων smart γυαλιών τα οποία διαθέτουν κάμερα και δυνατότητες σύνδεσης με κινητό όπου θα μπορούσαν εύκολα να αντιγράψουν.

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