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Τρία ιδιωτικά Πανεπιστήμια που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα, δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν τουλάχιστον κατά τη νέα φοιτητική περίοδο, καθώς το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας τους και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολο τους, λόγω νομικών προβλημάτων των κανονιστικών πράξεων που διέπουν την λειτουργία τους.

Ειδικότερα, οι αποφάσεις του ΣτΕ, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Διομήδη Κυριλόπουλο, που ακυρώνουν τις κανονιστικές πράξεις των προγραμμάτων, αφορούν τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια CITY University, Keele University και Anatolia College.

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Στο ΣτΕ είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών, Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος σε δήλωσή του αναφέρει:

«ME XAPA YΠOΔEXOMAI TIΣ ΣHMEPINEΣ AΠOΦAΣEIΣ ΓIA TIΣ OΠOIEΣ EΠENΔYΣA ΠOΛY ΠPOΣΩΠIKO AΓΩNA. AΣ EINAI AYTEΣ OI AΠOΦAΣEIΣ ENA MHNYMA ΠOY EMΠEΔΩNEI THN EMΠIΣTOΣYNH TΩN ΠOΛITΩN ΣTHN ΔIKAIOΣYNH KAI ΣTO IΔANIKO MIAΣ ΠAIΔEIAΣ YΨHΛOY EΠIΠEΔOY ΓIA TA EΛΛHNOΠOYΛA»

(Πηγή: dikastiko.gr)