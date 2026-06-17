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Στρατηγικές, αιχμές, διαχωριστικές γραμμές. Και τα τρία στοιχεία αυτά εμφανίζονται στην συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση με φόντο το επίμαχο ζήτημα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Το ζήτημα της αναθεώρησης του άρθρου 16 μετατρέπεται σε πολιτικό στοίχημα για την επόμενη Βουλή. Για την ώρα αποτελεί πεδίο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ να πατούν επάνω στην λεπτή γραμμή μεταξύ συναίνεσης και ρήξης, ρίχνοντας στο τραπέζι τις – πολιτικές – «ζαριές» τους.

Η θέση του ΠΑΣΟΚ – «ναι, αλλά υπό όρους» – στην αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων έδρασε σαν… καταλύτης, δίνοντας το έναυσμα για να αρχίσει το πολιτικό μπρα ντε φερ μεταξύ της «γαλάζιας» πλειοψηφίας και της «πράσινης» αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Σας καλοσωρίζουμε στη θέση μας» σχολίασε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης, εκτιμώντας πως το ΠΑΣΟΚ θα υπερψηφίσει τη διάταξη στην επόμενη Βουλή, μετά τις εθνικές εκλογές. Ο Δημήτρης Μάντζος «σήκωσε το γάντι» και ξεκαθάρισε στο «γαλάζιο» στρατόπεδο πως το ΠΑΣΟΚ δεν συναινεί με την υπάρχουσα διατύπωση, η οποία δεν συμπεριλαμβάνει τον όρο «μη κερδοσκοπικά» ιδρύματα.

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Συγκεκριμένα, ο εισηγητής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης έκανε λόγο για θετική στάση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την αναθεώρηση του άρθρου 16, μιλώντας για «θετική έκπληξη». Άφησε, μάλιστα, ανοιχτό το ενδεχόμενο της αλλαγής της επίμαχης διατύπωσης προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών ιδρυμάτων. «Καλοσωρίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά το ΠΑΣΟΚ στη θέση μας. Συνυπογράφω όσα είπαν οι εισηγητές του κόμματος, θέλετε μη κερδοσκοπικό, μη κερδοσκοπικό. Δεν έχουμε αντίρρηση. Επετεύχθη μια σημαντική πρόοδος σήμερα» είπε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης με το βλέμμα στα έδρανα του ΠΑΣΟΚ. «Έχω την αίσθηση ότι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, όσο και αν δεν θέλουν για λόγους σκοπιμότητας να ψηφίσουν από τώρα, θα συναντηθούν μαζί μας στην αναθεωρητική Βουλή» πρόσθεσε, χαρακτηριστικά, ο Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Το «γαλάζιο γάντι» σήκωσε την επόμενη στιγμή ο Δημήτρης Μάντζος, τονίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ δεν συμφωνεί με τη διατύπωση της ΝΔ για το προς αναθεώρηση άρθρο 16. «Κύριε Στυλιανίδη, εγώ αντιλήφθηκα ακριβώς το αντίθετο από αυτό που αντιληφθήκατε. Κατηγόρησα τη ΝΔ για πολιτικό τυχοδιωκτισμό, επειδή απαλείψατε από τις αρχές Μαΐου που πρωτοπαρουσιάσατε την πρότασή σας, τον όρο μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο. Αυτό σας έφερε μακριά από εμάς. Αν αλλάξατε θέση, να μας το πείτε» υπογράμμισε ο Δημήτρης Μάντζος, τονίζοντας πως η στάση του ΠΑΣΟΚ δεν συνιστά «τερτίπι» ούτε «παζάρι», αλλά διαφορά πολιτικής ουσίας. Σε αυτό το πλαίσιο ο Δημήτρης Μάντζος έστειλε εκ νέου μήνυμα υπογραμμίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ λέει «όχι» στην κερδοσκοπία και τις μπίζνες και «ναι» στην επανεπένδυση στο εκπαιδευτικό σύστημα.