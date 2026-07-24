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Απορρίπτοντας τα περί «μικροκομματικών παιχνιδιών» και αντιτείνοντας πως η στάση του ΠΑΣΟΚ είναι απολύτως θεσμική στη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης ο Νίκος Ανδρουλάκης «σήκωσε το γάντι»και πέρασε στην αντεπίθεση απέναντι σε όσα καταλόγισε στην αξιωματική αντιπολίτευση ο πρωθυπουργός.

«Αν σήμερα ένα άρθρο λάβει 180 ψήφους, θα αναθεωρηθεί με 150 στην επόμενη Βουλή, άρα η επόμενη πλειοψηφία μπορεί να γράψει το άρθρο όπως θέλει, χωρίς ευρύτερες συναινέσεις», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ σε αυτό το πλαίσιο ζήτησε να τεθεί προς αναθεώρηση το άρθρο 110 το οποίο ορίζει τις διαδικασίες αναθεώρησης του Καταστατικού Χάρτη της χώρας, δεσμευόμενος πως το ΠΑΣΟΚ θα το υπερψηφίσει από σήμερα.

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«Είστε Φαρισαίοι, κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό» κατηγόρησε την «γαλάζια» πλειοψηφία ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Η συζήτηση δεν αφορά μόνο το Σύνταγμα ως κείμενο. Αφορά τον σεβασμό στους θεσμούς και στο Σύνταγμα. Αφορά πρακτικά την κουλτούρα διακυβέρνησης της χώρας. Τι βιώσαμε τα τελευταία χρόνια; Επιθέσεις μετωπικές στις Ανεξάρτητες Αρχές. Παρασκηνιακές παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη, καταστρατήγηση του Κανονισμού της Βουλής και του Συντάγματος. Ποιος είναι ο συνεπής, κ. πρωθυπουργέ;» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Η κυβέρνηση μας εγκαλεί επειδή δεν δίνουμε λευκή επιταγή. Η συναίνεση απαιτεί αξιοπιστία που έχετε απωλέσει εδώ και καιρό» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Εσείς που το 2019 εμφανιστήκατε ως θεματοφύλακας της αξιοπιστίας και της κανονικότητας και κάνατε τα ίδια και χειρότερα με τους προκατόχους σας. Ή εμείς που καταδικάζαμε παιχνίδια με θεσμούς και διάκριση εξουσιών, μπαίνοντας εμπόδιο σε πρακτικές που αμαυρώνουν τη Δημοκρατία; Θα μας κάνετε μαθήματα θεσμικότητας; Ποιος;» είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.