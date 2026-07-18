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Λίγο πριν τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 μεταξύ της Αργεντινής και της Ισπανίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης δοκίμασε τις ποδοσφαιρικές του γνώσεις σε ένα challenge στο TikTok.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποκάλυψε με χιούμορ ότι η ομάδα που υποστήριζε στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν η Νορβηγία, μιμούμενος μάλιστα τον χαρακτηριστικό «κωπηλατικό» πανηγυρισμό των Σκανδιναβών.

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Όσον αφορά στο ποδοσφαιρικό «challenge» ο Νίκος Ανδρουλάκης θυμήθηκε τον Οκότσα, τον Ραβέλι και τον Μπατιστούτα και τον Λέτσκοφ.

Παράλληλα, στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευση, ο ίδιος έθεσε με χιούμορ ένα ερώτημα προς τους χρήστες της εφαρμογής, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Θυμάστε και εσείς τον Λέτσκοφ;».