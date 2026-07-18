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Γαλλία και Αγγλία συναντώνται απόψε στον μικρό τελικό του Μουντιάλ 2026, με έπαθλο την τρίτη θέση και μια νίκη γοήτρου, έπειτα από την απογοήτευση του αποκλεισμού τους από τον μεγάλο τελικό.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι και θα αρχίσει στις 00:00, τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Ιουλίου, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ.

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Η Γαλλία ταξίδεψε στη διοργάνωση ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, αλλά στον ημιτελικό δεν κατάφερε να προβάλει αντίσταση στην Ισπανία και ηττήθηκε με 2-0. Από την άλλη πλευρά, η Αγγλία προηγήθηκε απέναντι στην Αργεντινή, όμως με ανατροπή στις καθυστερήσεις αποκλείστηκε με 2-1.

Το τελευταίο παιχνίδι του Ντεσάν

Ο αγώνας θα έχει ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία για τη Γαλλία, καθώς αναμένεται να αποτελέσει το τελευταίο παιχνίδι του Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο των «Μπλε», ολοκληρώνοντας μια θητεία 14 ετών και συνολικά 187 αναμετρήσεων.

Παρά τον χαρακτήρα «παρηγοριάς» του μικρού τελικού, οι δύο ομάδες διαθέτουν μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Εμπαπέ και Ντεμπελέ από τη μία, Χάρι Κέιν και Μπέλινγκχαμ από την άλλη, καλούνται να ξεπεράσουν τον αποκλεισμό και να ολοκληρώσουν το τουρνουά ανεβαίνοντας στο βάθρο.

Σε περίπτωση ισοπαλίας μετά τα 90 λεπτά, θα ακολουθήσει παράταση και, εφόσον χρειαστεί, η διαδικασία των πέναλτι.