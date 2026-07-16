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«Προνομιακή» διαχείριση θα λάβει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα μεταφερθεί στο στάδιο της Νέας Υόρκης μέσα σε μια ειδικά σχεδιασμένη θήκη-βαλίτσα του οίκου Louis Vuitton, διακοσμημένη με το αναγνωρίσιμο μονόγραμμα της εταιρείας και έχοντας επιχρυσωμένες ορειχάλκινες προστατευτικές γωνίες.

Ο γαλλικός κολοσσός πολυτελείας επωμίστηκε για άλλη μια φορά τον σχεδιασμό της θήκης μεταφοράς για το πιο περιζήτητο βραβείο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Μία ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι το γεγονός ότι η βαλίτσα φέρει στο μπροστινό της μέρος ένα χρυσό «V» που συμβολίζει τη νίκη («Victory») αλλά και το όνομα του οίκου («Vuitton»), με το εσωτερικό της να είναι επενδυμένο με μπεζ δέρμα και να περιλαμβάνει ένα αναμνηστικό σήμα που επισφραγίζει τη συνεργασία μεταξύ του γαλλικού οίκου μόδας Vuitton και της FIFA, όπως αναφέρει το Reuters.

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Reuters Reuters Reuters

Αυτή είναι η πέμπτη συνεχόμενη διοργάνωση για την οποία η γαλλική εταιρεία σχεδιάζει τη θήκη του τροπαίου, συνεχίζοντας την παράδοση που ξεκίνησε στα Μουντιάλ του 2010, του 2014, του 2018 και του 2022.

Τα brands πολυτελείας έχουν εδραιώσει εδώ και καιρό την παρουσία τους στον επαγγελματικό αθλητισμό. Για παράδειγμα, ο οίκος Tiffany & Co. φιλοτεχνεί το τρόπαιο που απονέμεται στον πρωταθλητή του Super Bowl –γνωστό πλέον ως «Vince Lombardi Trophy»– ήδη από την πρώτη του διοργάνωση, το 1967.

Παράλληλα, η Louis Vuitton κατασκευάζει ειδικές πολυτελείς θήκες τροπαίων για τα σημαντικότερα Grand Prix, στο πλαίσιο μιας 10ετούς συμφωνίας με τη Formula 1.

Ωστόσο, το τρόπαιο αυτής της παγκόσμιας γιορτής που διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια είναι μοναδικό —το αυθεντικό βραβείο φυλάσσεται συνήθως στο Μουσείο της FIFA στη Ζυρίχη— γεγονός που καθιστά την ευκαιρία σχεδιασμού της θήκης μεταφοράς του μια εξαιρετικά ιδιαίτερη τιμή.