Τα ξημερώματα της Δευτέρας (17/11) σημειώθηκε μια καλά οργανωμένη ληστεία στην κεντρική αποθήκη της Louis Vuitton στη Ρώμη, στη συμβολή των οδών Mario dei Fiori και Condotti, μια περιοχή γνωστή για τα πολυτελή καταστήματά της.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο Ansa, τρεις άνδρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους έφτασαν στο σημείο με αυτοκίνητο λίγο πριν τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι δράστες χρησιμοποίησαν το όχημα ως «πολιορκητικό κριό», ρίχνοντάς το με μεγάλη ταχύτητα πάνω στη γυάλινη βιτρίνα του καταστήματος. Η σύγκρουση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, δημιουργώντας άνοιγμα αρκετά μεγάλο ώστε να τους επιτρέψει να εισβάλουν στο εσωτερικό.

Advertisement

Advertisement

Όπως αναφέρει η La Repubblica, οι τρεις άνδρες δεν χρειάστηκαν περισσότερο από λίγα λεπτά για να αρπάξουν περίπου 80 προϊόντα υψηλής αξίας. Στο στόχαστρό τους βρέθηκαν κυρίως τσάντες, δερμάτινα είδη και άλλα πολυτελή αξεσουάρ, τα οποία θεωρούνται ιδιαίτερα εμπορεύσιμα στη μαύρη αγορά.

Furto nella notte nel magazzino di #LouisVuitton in centro a Roma.

Tre uomini a volto coperto hanno sfondato la vetrata e rubato borse e oggetti per un valore da quantificare.

E ora è caccia ai ladri.#Tg1 Simona Giampaoli pic.twitter.com/VU6GBRtIOj November 17, 2025

Αν και η ακριβής αποτίμηση της λείας δεν έχει γίνει ακόμη, οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών και των υπευθύνων της εταιρείας κάνουν λόγο για ζημία που ενδέχεται να φτάνει τις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, δεδομένης της υψηλής αξίας των προϊόντων Louis Vuitton.

Η Αστυνομία της Ρώμης έχει ήδη ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Εξετάζονται τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας τόσο του καταστήματος όσο και των γύρω επιχειρήσεων, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν κρίσιμα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα των ληστών και την κατεύθυνση διαφυγής τους. Παράλληλα, οι Αρχές αναλύουν τις καταγραφές κυκλοφορίας στους γύρω δρόμους, αναζητώντας το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στη διάρρηξη, το οποίο εκτιμάται πως εγκαταλείφθηκε αμέσως μετά.

Η ληστεία εντάσσεται σε μια σειρά παρόμοιων επιθέσεων σε πολυτελή καταστήματα μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στις τοπικές Αρχές και τις επιχειρήσεις υψηλής μόδας.